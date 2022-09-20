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    Yazar ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ölüm yıl dönümü

    Edebiyatımızın ve sanat hayatımızın önemli isimlerinden olan Bedri Rahmi Eyüboğlu, 47 yıl önce hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 08:50
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    Yazar ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ölüm yıl dönümü

    Ressam ve yazar Bedri Rahmi Eyüoğlu,47 sene önce hayatını kaybetti. Usta sanaatçıyı sevgi ve saygıyla anarkan; hayatından da bazı kesitler sunuyoruz...

    Bedri Rahmi Eyüboğlu, 1911 yılında Giresun'da dünyaya geldi. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde başlayıp Paris'te sürdürdüğü resim öğreniminin ardından yurda döndü ve yaşamı boyunca Güzel Sanatlar Akademisinde ders verdi.

    Özellikle El Baskı Yazmacılık, gravür, seramik, heykel, vitray, mozaik, hat, serigrafi, litografi gibi birçok formlarda eserler üreten sanatçı, geleneksel süsleme ve halk el sanatlarında seçtiği motifleri yapıtlarında Batı'nın teknikleriyle birleştirerek kullandı.

    Şiirlerinde de halk kaynağından beslendi; masallardan, söylencelerden, türkülerden yararlanarak, doğa tutkusunu, insan sevgisini, yaşama sevincini, toplumsal sorunları yansıttı.

    Edebiyata ilgisi

    Edebiyata da ilgi duyan Bedri Rahmi, ilk şiirlerini de lise yıllarında iken yazdı. Bedri Rahmi; Milletvekili Mehmet Rahmi Eyüboğlu'nun oğlu, yazar ve çevirmen Sabahattin Eyüboğlu ve ilk kadın mimarlardan Mualla Eyüboğlu'nun kardeşi, ressam Eren Eyüboğlu'nun eşidir.

    Yazar ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu nun ölüm yıl dönümü #1

    Ahmed Haşim'den dersler aldı

    1929'da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi. Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı'nın öğrencisi oldu. Edebiyata ilgisini de sürdürerek Ahmet Haşim'den estetik ve mitoloji dersleri aldı.

    1931'de diplomasını almadan, kendisiyle bursunu paylaşan ağabeyi ile beraber Fransa'ya gitti. Dijon ve Lyon'da Fransızcasını geliştirmek için çalıştı.

    Yazar ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu nun ölüm yıl dönümü #2

    Şiirler ve yazıları...

    Bedri Rahmi daha orta okulda şiire ilgi duymuştur. 1928'de Lise öğrencisiyken şiir yazmaya başladı. Şiirlerine, 1933'ten sonra Yeditepe, Ses, Güney, İnsan, İnkılapçı Gençlik ve Varlık dergilerinde yer verildi.

    1941'den başlayarak çeşitli şiir kitapları yayınlandı. Halk edebiyatının masal, şiir, deyiş gibi her türüne karşı duyduğu hayranlık, şiirlerine de yansıdı.

    Halk dilinden ve şiirinden aldığı öğeleri kendine özgü bir biçimde kullanarak halk diline yaklaşma çabasını sonuna dek götürdü. Bu nitelikleriyle şiirleri, resimleriyle büyük bir benzerlik gösterir.

    Akıcı, rahat bir dille kaleme aldığı gezi ve deneme yazılarında ise sürekli gündeminde olan halk kültürü, halk sanatı konularındaki görüşlerini sergilemiştir.

    Yazar ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu nun ölüm yıl dönümü #3

    Bedri Rahmi öldü

    Bedri Rahmi 21 Eylül 1975'te hayatını kaybetti.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


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