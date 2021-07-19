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    Yazar ve seyyar satıcı Nalan Türkeli'den beşinci kitap

    Nalan Türkeli, o mücadeleci bir kadın.. Hem seyyar satıcılık yapıyor hem de kitaplar yazıyor. Son Kitabı da hayatının zorluğunu taşıyacak cinsten: Yaşamak Direnmektir...
    • Özel Haber
    • 19.07.2021 - 14:27
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    Yazar ve seyyar satıcı Nalan Türkeli'den beşinci kitap

    Annesini 12 yaşındayken kaybetti, zorla evlendirildi çocuğunu kanserden kaybetti. Nalan Türkeli'den bahsediyorum. Adını yaşadığı zorlu hayatla ve kaleme aldıkları kitaplarla kısa sürede duyurdu.

    O bir kadın, mücadeleci bir kadın, pes etmeyen hayata inatla direnen bir yazı işçisi, aynı zamanda seyyar satıcılık yaparak hayatını kazanıyor. Nalan Türkeli'nin mücadelesi pek çok kadına da örnek oldu.

    Nalan Türkeli yukarıda da bahsettiğimiz gibi bir yazar. Hem de iyi bir yazar... Nitekim bugüne kadar beş kitap yazdı, yayınladı. Son kitabı da geçtiğimiz aylarda Yaşamak Direnmektir Dorlion Yayınevi etiketiyle okurlarla buluştu.

    Yazar ve seyyar satıcı Nalan Türkeli den beşinci kitap #1

    ANNE BABA ŞİDDETİNDE GEÇEN ÇOCUKLUK...

    Nalan Türkeli Ordu'da doğdu ve çocukluğu burada geçti. Fakat Türkeli'nin anne babası şidettli geçimsizlik nedeniyle sürekli kavga ediyorlardı. Nalan Türkeli de her çocuk gibi bu tartışmalara tanık oldu. Anne babasının kavgaları ileride Nalan Türkeli'ye yazarlık için ilham vereceğini sanırım kendisi de tahmin edemezdi.

    Bu sözler onun;

    "KÖTÜ BİR ÇOCUKLUK YAŞADIM"

    "Zaman zaman annemle babam karşılıklı silah çekerlerdi. Hem de bizlerin gözleri önünde. Kötü bir çocukluk yaşadık. Annem bir gece kötü bir kavga sonrası “O kadına haddini bildireceğim” deyince babam çıldırdı. Babam, kızın gitmesini hazmedemedi ve evi terk etti."

    Yazar ve seyyar satıcı Nalan Türkeli den beşinci kitap #2

    NOBEL' BAŞVURAN BİR YAZAR

    Nalan Türkeli'nin bir hikayesi daha var... Yaşamak Direnmektir kitabıyla her sene verilen Nobel Edebiyat Ödülü'ne başvurdu. Türkeli'nin bu başarısını ve cesaretini takdir etmek gerekiyor. Neden Türkiye'ye Nobel ödülü ikinci kez gelmesin ki? Haydi! Nalan Türkeli al şu Nobel'i...

    Yazar ve seyyar satıcı Nalan Türkeli den beşinci kitap #3

    YAŞAMAK DİRENMEKTİR...

    Nalan Türkeli'nin Yaşamak Direnmektir kitabı ise hayata, aşka, sevgiye yakılan bir meşaledir. Kendi hayatından damıtılmış satırların birleşmesidir Yaşamak Direnmektir.

    Nalan Türkeli'ye yaşamaya direnmek yakışır zira..

    Yazar ve seyyar satıcı Nalan Türkeli den beşinci kitap #4

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    Sayfa: 124

    "SONSUZLUĞU DÜŞÜNÜRKEN..."

    "Sonsuzluğu düşünürken, gökten süzülerek inen vahiydi. Ellerimle buluştu en son. Okudum, '' Sende korkmadan yaz.'' Deniliyordu; ''Sen de kutsal kıl kendi kitabını.'' Seni hayal ederek, sana anlatır gibi buluşmak istiyorum kitabıma, olmuyor. Muhatap sen olunca kolay değil yazmak. Hapsedilmiş yığın dilsizlikler var içimde. Belki yine en çok senden sakınıyorum. Duymadan korkuyorum hiçliğimi. Ama bu bçyle olmayacak. Kendimin aciz büyüklüğünden kurtulmadıkça, daha acınılası bir zavallılıkla karışacağım hiçliğe. En çok korktuğum, kendimle birlikte seni de soluksuz bırakacağım ey hayat!"

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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