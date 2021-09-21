Yazarlar portresinde bu hafta: José Mauro de Vasconcelos

Yazarlar portresinde bugün Şeker Portakalı romanının yazarı José Mauro de Vasconcelos'ın hayat hikayesini okuyacaksınız.

Ünlü Brezilyalı yazar José Mauro de Vasconcelos, 26 Şubat 1920’de Rio de Janeiro yakınlarındaki Bangu Kasabası’nda, yarı Kızılderili yarı Portekizli yoksul bir ailenin 11 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. İki ayrı kültürün de izlerini taşıyordu.

Maddi anlamda şanslı olduğu bir koşula doğmamıştı Jose. 10 kardeşe sahip olmak, hayatta bazı ayrıcalıklardan, yaşayabileceklerden yoksun kalmak demekti. Jose de kendi şansını yaratacaktı…

Haliyle 11 çocuğun bakımı, eğitimi oldukça zordu. Ailesi Jose’yi, eğitim alması için Brezilya’nın kuzeydoğusunda bulunan Natal’da yaşayan amcasının yanına gönderdi.

Jose, zeki bir çocuktu ve okumayı okula gitmeden kendi çabalarıyla zaten öğrenmişti. Onun en büyük serveti, sahip olduğu hayal gücüydü… Jose, Natal’da liseyi tamamladı.

Daha sonra üniversitede tıp eğitimine de yine burada başlayacak; ancak sadece iki yıl devam edecekti. Natal, Jose’nin hayatı yaşamayı öğrendiği yer oldu. İçine işleyecek her bir duygu bu topraklarda kazındı kalbine ve beynine.

İLK ESER...

İlk eseri Yaban Muzu'nu 1942’de yayınladı; 22 yaşındaydı. Yazarlığa ilk adımı olan bu kitap, oldukça başarılı bulunmuştu.

1945’te en çok beğenilen eserlerinden biri olan Şeker Portakalı ise, bir üçleme romanın ilkiydi ve Jose, onu sadece 12 günde yazmıştı. 2012'de beyaz perdeye de aktarılacaktı.

ŞEKER PORTAKALI

Jose, bu kitabı, "O Meu Pe de Laranja Lima" orijinal adıyla 1968’de paylaştı. Özellikle bu eserine derinden bağlıydı Jose; Zeze onun kalbinden kopmuştu ve onun hayata tutunmaya çalışan yanıydı.

İşte bu sebepten 12 günde yazdığı Şeker Portakalı’nı sevgi dolu şu cümle ile tanımlıyordu: "Ama onu 20 yıldan fazla yüreğimde taşıdım.".

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JOSE ÖLDÜ...

Jose Mauro, 24 Temmuz 1984’te, akciğerindeki iltihaplanma nedeniyle hayata veda etti.

Ergül Tosun

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