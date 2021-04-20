Euro
9.7818
0.44%
Dolar
8.1133
0.31%
Altın
462.17
0.35%
Borsa
1.378
0.06%
Bitcoin
455.899
-1.61%
EXEN Coin
25.61
-1.57%
15ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 15 C
    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları

    Tük ve dünya edebiyatının önde gelen yazarların bilinmeyen dostluklarını siz kitapseverler için derledik.
    • Özel İçerik
    • 20.04.2021 - 14:44
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 15:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yazarlar hep kavga edecek değiller ya...

    Bu sayfada pek çok yazarın, edebiyatçının kalem kavgalarını yazdık. Ama yazarları hep kavgalarıyla anmak olmaz.

    Bunun için verdiği eserlerle adından sıkça söz ettiren önemli kalem ustalarının ölümsüz dostluklarını derledik.

    Listede pek çok ismin kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları var. İsterseniz Edebiyat ve elbette edebiyatçılar okurlara farklı dünyaların, kültürlerin, insanların kapısını açıyor; sadece farklı coğrafyalar değil, çağlar arasında da köprü kuruyor.

    Elbette bu sırada birbirleriyle de ilişki kuruyor, dostluk ve yoldaşlık yapıyorlar. Biz de bu vesilesiyle birbirleriyle yakın arkadaş olan edebiyatçıları anmak istedik. Elbette yazar dostlukları aslında saymakla bitmez, ama listeyi kısa tutmak adına, işte dostluklarıyla ön plana çıkan edebiyatçılardan küçük bir seçki...

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #1

    J.M. Coetzee – Paul Auster

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #2

    Italo Svevo – James Joyce

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #3

    Stefan Zweig – Joseph Roth

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #4

    F. Scott Fitzgerald – Ernest Hemingway

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #5

    Cahit Sıtkı Tarancı – Ziya Osman Saba

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #6

    Albert Camus – René Char

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #7

    Honoré de Balzac – Georges Sand

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #8

    André Gide – Oscar Wilde

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #9

    Orhan Veli – Oktay Rifat – Melih Cevdet Anday

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #10

    Thomas Mann – Hermann Hesse

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #11

    Turgut Uyar – Tomris Uyar – Edip Cansever

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #12

    Charles Dickens – Wilkie Collins

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #13

    Cesare Pavese – Natalia Ginzburg – Leone Ginzburg

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #14

    D.H. Lawrence – Katherine Mansfield

    Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları #15

    Charlotte Brontë – Elizabeth Gaskell

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir