Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları

Tük ve dünya edebiyatının önde gelen yazarların bilinmeyen dostluklarını siz kitapseverler için derledik.

Yazarlar hep kavga edecek değiller ya...

Bu sayfada pek çok yazarın, edebiyatçının kalem kavgalarını yazdık. Ama yazarları hep kavgalarıyla anmak olmaz.

Bunun için verdiği eserlerle adından sıkça söz ettiren önemli kalem ustalarının ölümsüz dostluklarını derledik.

Listede pek çok ismin kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları var. İsterseniz Edebiyat ve elbette edebiyatçılar okurlara farklı dünyaların, kültürlerin, insanların kapısını açıyor; sadece farklı coğrafyalar değil, çağlar arasında da köprü kuruyor.

Elbette bu sırada birbirleriyle de ilişki kuruyor, dostluk ve yoldaşlık yapıyorlar. Biz de bu vesilesiyle birbirleriyle yakın arkadaş olan edebiyatçıları anmak istedik. Elbette yazar dostlukları aslında saymakla bitmez, ama listeyi kısa tutmak adına, işte dostluklarıyla ön plana çıkan edebiyatçılardan küçük bir seçki...

J.M. Coetzee – Paul Auster

Italo Svevo – James Joyce

Stefan Zweig – Joseph Roth

F. Scott Fitzgerald – Ernest Hemingway





Cahit Sıtkı Tarancı – Ziya Osman Saba

Albert Camus – René Char

Honoré de Balzac – Georges Sand

André Gide – Oscar Wilde

Orhan Veli – Oktay Rifat – Melih Cevdet Anday

Thomas Mann – Hermann Hesse

Turgut Uyar – Tomris Uyar – Edip Cansever

Charles Dickens – Wilkie Collins

Cesare Pavese – Natalia Ginzburg – Leone Ginzburg

D.H. Lawrence – Katherine Mansfield

Charlotte Brontë – Elizabeth Gaskell

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com