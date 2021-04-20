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- Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları
Yazarların kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları
- Özel İçerik
- 20.04.2021 - 14:44
- Güncelleme : 20.04.2021 - 15:10
Yazarlar hep kavga edecek değiller ya...
Bu sayfada pek çok yazarın, edebiyatçının kalem kavgalarını yazdık. Ama yazarları hep kavgalarıyla anmak olmaz.
Bunun için verdiği eserlerle adından sıkça söz ettiren önemli kalem ustalarının ölümsüz dostluklarını derledik.
Listede pek çok ismin kıskandıracak arkadaşlıkları, dostlukları var. İsterseniz Edebiyat ve elbette edebiyatçılar okurlara farklı dünyaların, kültürlerin, insanların kapısını açıyor; sadece farklı coğrafyalar değil, çağlar arasında da köprü kuruyor.
Elbette bu sırada birbirleriyle de ilişki kuruyor, dostluk ve yoldaşlık yapıyorlar. Biz de bu vesilesiyle birbirleriyle yakın arkadaş olan edebiyatçıları anmak istedik. Elbette yazar dostlukları aslında saymakla bitmez, ama listeyi kısa tutmak adına, işte dostluklarıyla ön plana çıkan edebiyatçılardan küçük bir seçki...
J.M. Coetzee – Paul Auster
Italo Svevo – James Joyce
Stefan Zweig – Joseph Roth
F. Scott Fitzgerald – Ernest Hemingway
Cahit Sıtkı Tarancı – Ziya Osman Saba
Albert Camus – René Char
Honoré de Balzac – Georges Sand
André Gide – Oscar Wilde
Orhan Veli – Oktay Rifat – Melih Cevdet Anday
Thomas Mann – Hermann Hesse
Turgut Uyar – Tomris Uyar – Edip Cansever
Charles Dickens – Wilkie Collins
Cesare Pavese – Natalia Ginzburg – Leone Ginzburg
D.H. Lawrence – Katherine Mansfield
Charlotte Brontë – Elizabeth Gaskell
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com