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    Yazarların müstear isimleri

    Türk ve dünya edebiyatının önde gelen yazarların kullandıkları takma adları biliyor muydunuz? İşte o yazarlar ve müstear isimleri...
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 10:41
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    Yazarların müstear isimleri

    Yazarlar çoğu zaman yazı yazarken gerçek isimleri ön planda tutmazlar. Farklı farklı isimlerle romanlar yazarlar. Peyami Safa'nın Server Bedi takma ismi gibi..

    İşte ünlü yazarların müstear isimleri...

    Adalet Cimgöz: Fitne Fücur.

    Attila İlhan: Abbas Yolcu, Beteroğlu, Ali Kaptanoğlu, Nevin Yıldız.

    Çetin Altan Hadi Borazan, Hüseyin Zurna.

    Ercüment Ekrem Talu: Çekirge, Karga, Torik Necmi, Kertenkere.

    Faruk Nafiz Çamlıbel: Akıllı Ozan, Çamdeviren, İğne ile Kuyu Kazan.

    Halide Edip Adıvar: Halide Salih.

    Haldun Taner: Can Enişte, Haldun Hasırcıoğlu.

    Hamdullah Suphi Tanrıöver: Toplu İğne.

    İsmail Hami Danişment: Rabia Hatun.

    Kemal Tahir: Bedri Eser, Nurettin Demir, Kemal Tahir Tipi, Kemal Tahir Benerci.

    Yazarların müstear isimleri #1

    Melih Cevdet Anday: Gani Girgin, Zater.

    Murat Belge: Raif Özben.

    Muhsin Ertuğrul: Ertuğrul May, Nabi Zeki, İp Çeken, Suflör, Servet Moray.

    Nâzım Hikmet Ran: Ahmet Oğuz Saruhan, Ercüment Er, İbrahim Sabri, Kartal, M. İhsan, Nazım Hikmet Borjensky, Nurettin Eşfak.

    Nurullah Ataç: Sabiha Yağızlar.

    Yazarların müstear isimleri #2

    Aziz Nesin: Bahri Filefil, Berdi Birdirbir, Fettane Şatifil, Kerami Pestenkerani, Kerim Kihkih, Ord. Prof. Paf-Puf, Dr. Daim Değer, Oya Ateş, Vedia Nesin

    Orhan Veli Kanık: Adil Hanlı, Mehmet Ali Sel.

    Orhan Kemal: Yıldız Okur, Hayrullah güçlü, Raşit Kemali.

    Peyami Safa: Server Bedi, Çömez.

    Reşat Nuri Güntekin: Ateşböceği, Mizah Yazarı, Yıldızböceği.

    Yazarların müstear isimleri #3

    Rıfat Ilgaz: Mehmet Rıfat, Stepne, Remzi Işık.

    Sevgi Soysal: Sevgi Nutku, Sevgi Sabuncu.

    Tarık Dursun K.(Kakınç): M. Hasan Göksu, T. Kakınç.

    Vala Nurettin(Vâ-Nû): Veli Nuri, Va-Nu, Akşamcı, Hikayeci.

    Vedat Türkali: Hüsamettin Gönenli.

    Yusuf Ziya Ortaç: Akbaba, Çimdik, Kamber.

    Yahya Kemal Beyatlı: Ahmet Agah, Süleyman Sadi, S.S.

    Ziya Gökalp: Z Bimar, Büyük Baba, Meclis-i İdare Vilayet Kitabesi'nden Ziya

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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