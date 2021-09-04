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Yazarların müstear isimleri
- Haber Merkezi
- 04.09.2021 - 10:41
Yazarlar çoğu zaman yazı yazarken gerçek isimleri ön planda tutmazlar. Farklı farklı isimlerle romanlar yazarlar. Peyami Safa'nın Server Bedi takma ismi gibi..
İşte ünlü yazarların müstear isimleri...
Adalet Cimgöz: Fitne Fücur.
Attila İlhan: Abbas Yolcu, Beteroğlu, Ali Kaptanoğlu, Nevin Yıldız.
Çetin Altan Hadi Borazan, Hüseyin Zurna.
Ercüment Ekrem Talu: Çekirge, Karga, Torik Necmi, Kertenkere.
Faruk Nafiz Çamlıbel: Akıllı Ozan, Çamdeviren, İğne ile Kuyu Kazan.
Halide Edip Adıvar: Halide Salih.
Haldun Taner: Can Enişte, Haldun Hasırcıoğlu.
Hamdullah Suphi Tanrıöver: Toplu İğne.
İsmail Hami Danişment: Rabia Hatun.
Kemal Tahir: Bedri Eser, Nurettin Demir, Kemal Tahir Tipi, Kemal Tahir Benerci.
Melih Cevdet Anday: Gani Girgin, Zater.
Murat Belge: Raif Özben.
Muhsin Ertuğrul: Ertuğrul May, Nabi Zeki, İp Çeken, Suflör, Servet Moray.
Nâzım Hikmet Ran: Ahmet Oğuz Saruhan, Ercüment Er, İbrahim Sabri, Kartal, M. İhsan, Nazım Hikmet Borjensky, Nurettin Eşfak.
Nurullah Ataç: Sabiha Yağızlar.
Aziz Nesin: Bahri Filefil, Berdi Birdirbir, Fettane Şatifil, Kerami Pestenkerani, Kerim Kihkih, Ord. Prof. Paf-Puf, Dr. Daim Değer, Oya Ateş, Vedia Nesin
Orhan Veli Kanık: Adil Hanlı, Mehmet Ali Sel.
Orhan Kemal: Yıldız Okur, Hayrullah güçlü, Raşit Kemali.
Peyami Safa: Server Bedi, Çömez.
Reşat Nuri Güntekin: Ateşböceği, Mizah Yazarı, Yıldızböceği.
Rıfat Ilgaz: Mehmet Rıfat, Stepne, Remzi Işık.
Sevgi Soysal: Sevgi Nutku, Sevgi Sabuncu.
Tarık Dursun K.(Kakınç): M. Hasan Göksu, T. Kakınç.
Vala Nurettin(Vâ-Nû): Veli Nuri, Va-Nu, Akşamcı, Hikayeci.
Vedat Türkali: Hüsamettin Gönenli.
Yusuf Ziya Ortaç: Akbaba, Çimdik, Kamber.
Yahya Kemal Beyatlı: Ahmet Agah, Süleyman Sadi, S.S.
Ziya Gökalp: Z Bimar, Büyük Baba, Meclis-i İdare Vilayet Kitabesi'nden Ziya
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com