Yedi yeni kitapla farklı okumalar

İthaki Yayınları etiketiyle yedi yeni kitap daha yayınlandı. O kitaplara bir bakış...

İthaki Yayınları'nın 22 Eylül kitapları yayınlandı. Her okurun, kitapseverin beğenerek okuyacağı kitapları tanıyalım.

İyi okumalar dileriz...

Tatlısu

Nijeryalı bir ailenin çocuğu olan Akwaeke Emezi, hem gençlere hem de yetişkinlere yönelik eserleriyle Ulusal Kitap Vakfı tarafından 35 yaş altı 5 yazar arasında gösterildi, romanları birçok saygın ödülde finale kaldı. On üç dile çevrilen, Amazon ve New York Times tarafından yayınlandığı yılın en iyi eserleri arasında sayılan Tatlısu ise Otherwise ve Ilube Nommo Ödülü’nü kazandı.

Şener Büyüktürk’ün Sergüzeşti





İhsan Çankaya, ilk romanı Şener Büyüktürk’ün Sergüzeşti’nde 1950’lerin İstanbul’unu bu yasak ilişkiye dekor olmaktan öteye geçirerek ele alırken, tarihsel kişileri karakterler aracılığıyla karşımıza çıkarıyor. Hem dönemin toplumsal olaylarına tanıklık etme fırsatı hem de nitelikli bir edebiyat okuması vadeden roman, ağır muhtevasını yazarın mizahi yetkinliğiyle dengelemeyi başarmış, iddialı bir eser.

Vatan Yahut Silistre

Vatan Yahut Silistre, Batılılaşmaya başlayan Türk tiyatrosunun en önemli öncülerinden.

Efsuncu Baba

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 1924 yılında kaleme aldığı Efsuncu Baba, yazarın üzerinde durmayı sevdiği temalardan batıl inancın komedisini ele alan bir başka hikâyesi. 1950 yılında, Yeşilçam’ın duayenlerinden Nubar Terziyan’ın ilk rol aldığı film olma niteliğine sahip bir sinema uyarlaması da yapılan Efsuncu Baba, Gürpınar’ın kısa eserlerinden olmasına karşın karakterleri ve macerasıyla heybetli bir hazine.

Gulyabani

Gulyabani, yazarına “Eğer şiddetli çarpıntıdan tandır mangalını devirmez ya da bozayı üstünüze dökmezseniz her türlü azarlamanıza razıyım...” dedirtecek kadar heyecan dolu bir eser.

Felâtun Bey ile Râkım Efendi

Sevilen Türk klasiği...

Uygunuşluk





Kitaptan alıntı:

Bile masada su olmasa sen olsan ben olsam

soda şişesi tütse Alman birasında buzlansak

bile alnımızdan sivilce yaralarını evlat edinsek

huzur evlerinde gebersek

bile samimiyetime inanmasak

ikimiz inanmasak eski kitaplarımıza değsek

bile tırnaklarımıza adam gibi davransak

medeniyet törpüsünde yuvarlansak

bile şifonyerin adını kıskansak böyle kırsak kırsak kırsak

bunu en az üç defa daha söylesek