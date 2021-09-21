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    Yedi yeni kitapla farklı okumalar

    İthaki Yayınları etiketiyle yedi yeni kitap daha yayınlandı. O kitaplara bir bakış...
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 12:41
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 13:16
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    Yedi yeni kitapla farklı okumalar

    İthaki Yayınları'nın 22 Eylül kitapları yayınlandı. Her okurun, kitapseverin beğenerek okuyacağı kitapları tanıyalım.

    İyi okumalar dileriz...

    Tatlısu

    Yedi yeni kitapla farklı okumalar #1

    Nijeryalı bir ailenin çocuğu olan Akwaeke Emezi, hem gençlere hem de yetişkinlere yönelik eserleriyle Ulusal Kitap Vakfı tarafından 35 yaş altı 5 yazar arasında gösterildi, romanları birçok saygın ödülde finale kaldı. On üç dile çevrilen, Amazon ve New York Times tarafından yayınlandığı yılın en iyi eserleri arasında sayılan Tatlısu ise Otherwise ve Ilube Nommo Ödülü’nü kazandı.

    Şener Büyüktürk’ün Sergüzeşti

    Yedi yeni kitapla farklı okumalar #2

    İhsan Çankaya, ilk romanı Şener Büyüktürk’ün Sergüzeşti’nde 1950’lerin İstanbul’unu bu yasak ilişkiye dekor olmaktan öteye geçirerek ele alırken, tarihsel kişileri karakterler aracılığıyla karşımıza çıkarıyor. Hem dönemin toplumsal olaylarına tanıklık etme fırsatı hem de nitelikli bir edebiyat okuması vadeden roman, ağır muhtevasını yazarın mizahi yetkinliğiyle dengelemeyi başarmış, iddialı bir eser.

    Vatan Yahut Silistre

    Yedi yeni kitapla farklı okumalar #3

    Vatan Yahut Silistre, Batılılaşmaya başlayan Türk tiyatrosunun en önemli öncülerinden.

    Efsuncu Baba

    Yedi yeni kitapla farklı okumalar #4

    Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 1924 yılında kaleme aldığı Efsuncu Baba, yazarın üzerinde durmayı sevdiği temalardan batıl inancın komedisini ele alan bir başka hikâyesi. 1950 yılında, Yeşilçam’ın duayenlerinden Nubar Terziyan’ın ilk rol aldığı film olma niteliğine sahip bir sinema uyarlaması da yapılan Efsuncu Baba, Gürpınar’ın kısa eserlerinden olmasına karşın karakterleri ve macerasıyla heybetli bir hazine.

    Gulyabani

    Yedi yeni kitapla farklı okumalar #5

    Gulyabani, yazarına “Eğer şiddetli çarpıntıdan tandır mangalını devirmez ya da bozayı üstünüze dökmezseniz her türlü azarlamanıza razıyım...” dedirtecek kadar heyecan dolu bir eser.

    Felâtun Bey ile Râkım Efendi

    Yedi yeni kitapla farklı okumalar #6

    Sevilen Türk klasiği...

    Uygunuşluk

    Yedi yeni kitapla farklı okumalar #7

    Kitaptan alıntı:

    Bile masada su olmasa sen olsan ben olsam
    soda şişesi tütse Alman birasında buzlansak
    bile alnımızdan sivilce yaralarını evlat edinsek
    huzur evlerinde gebersek
    bile samimiyetime inanmasak
    ikimiz inanmasak eski kitaplarımıza değsek
    bile tırnaklarımıza adam gibi davransak
    medeniyet törpüsünde yuvarlansak
    bile şifonyerin adını kıskansak böyle kırsak kırsak kırsak
    bunu en az üç defa daha söylesek


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