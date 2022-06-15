Yemeklerin bilinmeyen eşsiz tarifleri Çikolata kitabında

İdil Yazar’ın, çikolataya olan tutkusunu ortaya koyarak birbirinden lezzetli tariflere yer verdiği yeni kitabı: Çikolata...

Mutfağa olan merakını, yaptığı çeşitli çalışmalarla taçlandıran İdil Yazar’ın, 2019 yılında yine İnkılâp Kitabevi tarafından yayınlanan "30 Dakikada Atıştırmalıklar”, "30 Dakikada Ana Yemekler” ve "30 Dakikada Tatlılar" serisiyle yoğun bir ilgi kazanmasının ardından merakla beklenen yeni kitabı Çikolata okurlarının beğenisine sunuluyor.

Çikolatanın herkesi mutlu ettiği anlayışından yola çıkarak İdil Yazar tarafından kaleme alınan Çikolata oldukça pratik ve eşsiz tarifleriyle, takipçilerini çikolata dünyasında büyüleyici bir gezintiye çıkarıyor.

Mutfat tutkunlarının kaynağı

Mutfak tutkunlarına benzersiz bir kaynak sunacak olan bu kitapla İdil Yazar, hayatın mutlu ve hüzünlü anlarına eşlik eden çikolatanın birleştirici gücünden yararlanıyor.





Çikolatanın öyküsü

Çikolatanın öyküsüyle başlayan, sizler için hazırladığım birbirinden lezzetli 53 tatlı tarifi ile devam eden bu eşsiz yolculuğa hazır mısınız?

