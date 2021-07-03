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    Yeni ayın ilk haftasında İthaki'den 6 kitap

    İthaki Yayınları temmuz ayının ilk haftasında altı yeni kitabı okurlarına sundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2021 - 09:22
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    Yeni ayın ilk haftasında İthaki'den 6 kitap

    İthaki Yayınları yeni kitapları okurlarla buluşturmaya devam ediyor.  Yeni ayın ilk haftasında altı kitabı okurlarıyla buluştutan İthaki, temmuzun da okurları için heyecanlı geçeceğini şimdiden ilan etmiş oldu.

    Altı yeni kitapta daha çok klasik Türk eserleri yer alıyor. Özellikle Halit Ziya Uaşklıgil'in Mai ve Siyah romanı öne çıkan kitap oldu. Öte yandan Sabahatin Ali'nin çok okunan ve bilinen romanı Kuyucaklı Yusuf da yayınlanan bir diğer kitap.

    İşte İthaki etiketiyle raflarda yerini alan kitaplar...

    Mai ve Siyah

    Yeni ayın ilk haftasında İthaki den 6 kitap #1

    Halit Ziya Uşaklıgil, Türk edebiyatının ilk yetkin romanlarını üreten, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Kendisine kadar, romancı muhayyilesiyle doğmuş tek muharririmiz yoktur,” dediği, eşine rastlanmayan bir yazar. Mai ve Siyah ise edebiyatımızın ilk kaybedeni, ilk tutunamayanı Ahmet Cemil’in mai düşlerinin ve siyaha çalan umutsuz yaşamının ve bir ailenin yok oluşunun hikâyesi.

    Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

    Yeni ayın ilk haftasında İthaki den 6 kitap #2

    Osmanlı’nın en önemli aydınlarından olan Şemsettin Sami’nin kaleme aldığı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Talat ve Fitnat’ın Aşkı) iki âşığın, dönemin gelenek cenderesinde sıkışmış toplumundaki macerasını konu edinir.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 160

    Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi

    Yeni ayın ilk haftasında İthaki den 6 kitap #3

    Zamanında büyük yankı uyandıran, iki kez beyazperdeye uyarlanan Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi, imkânsız aşk üzerine yazılmış öncü eserlerden biri.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 160

    Kuyucaklı Yusuf

    Yeni ayın ilk haftasında İthaki den 6 kitap #4

    Sabahattin Ali, 1936-1937 tarihleri arasında Tan gazetesinde tamamıyla tefrika edilen ilk romanı Kuyucaklı Yusuf’u Aydın’da cezaevinde kalırken tanıştığı Yusuf’un yaşadıklarından yola çıkarak yazmıştı.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 288

    Psikomitoloji: İnsanı Öykülerinde Aramak - 2

    Yeni ayın ilk haftasında İthaki den 6 kitap #5

    İstanbul Psikomitoloji Çalışma Grubu (İPM) etkinlikleri kapsamında, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda, 2015-2020 yılları arasında düzenlenen ve elinizde tuttuğunuz bu ikinci kitapla metinleşmiş bir seçkisini daha sunduğumuz “Her Şey Hikaye!” başlıklı seminer dizisinde, mitolojiden dine, sanattan felsefeye, ideolojiden bilime dek insanın tüm kültürel hayat bilgisini kapsayan disiplinleri kendine has “öykü”leriyle ağırladık beş yıl boyunca.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 200

    Hangi Hayvanlar

    Yeni ayın ilk haftasında İthaki den 6 kitap #6

    Bir ağaç çiçek açtığında karada
    Ve yayın balığı inançla sıçrayıp
    Kısmetini yakaladığında havada
    Güçlü zayıfı avı yapar sen beni
    Aslan ceylanı kartal sıçanı kapar
    Saldırıya geçtiğinde hayvan
    Yaralı bırakmaz avını
    Tüyler dikilmiş, sırt sertleşmiş
    Gerilmiş ayaklardaki tüm kaslar
    Depar. Pençe. Depar. Pençe. Depar.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 72

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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