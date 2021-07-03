Yeni ayın ilk haftasında İthaki'den 6 kitap

İthaki Yayınları temmuz ayının ilk haftasında altı yeni kitabı okurlarına sundu.

İthaki Yayınları yeni kitapları okurlarla buluşturmaya devam ediyor. Yeni ayın ilk haftasında altı kitabı okurlarıyla buluştutan İthaki, temmuzun da okurları için heyecanlı geçeceğini şimdiden ilan etmiş oldu.

Altı yeni kitapta daha çok klasik Türk eserleri yer alıyor. Özellikle Halit Ziya Uaşklıgil'in Mai ve Siyah romanı öne çıkan kitap oldu. Öte yandan Sabahatin Ali'nin çok okunan ve bilinen romanı Kuyucaklı Yusuf da yayınlanan bir diğer kitap.

İşte İthaki etiketiyle raflarda yerini alan kitaplar...

Mai ve Siyah

Halit Ziya Uşaklıgil, Türk edebiyatının ilk yetkin romanlarını üreten, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Kendisine kadar, romancı muhayyilesiyle doğmuş tek muharririmiz yoktur,” dediği, eşine rastlanmayan bir yazar. Mai ve Siyah ise edebiyatımızın ilk kaybedeni, ilk tutunamayanı Ahmet Cemil’in mai düşlerinin ve siyaha çalan umutsuz yaşamının ve bir ailenin yok oluşunun hikâyesi.

Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat





Osmanlı’nın en önemli aydınlarından olan Şemsettin Sami’nin kaleme aldığı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (Talat ve Fitnat’ın Aşkı) iki âşığın, dönemin gelenek cenderesinde sıkışmış toplumundaki macerasını konu edinir.

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Sayfa: 160

Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi





Zamanında büyük yankı uyandıran, iki kez beyazperdeye uyarlanan Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi, imkânsız aşk üzerine yazılmış öncü eserlerden biri.

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Sayfa: 160

Kuyucaklı Yusuf





Sabahattin Ali, 1936-1937 tarihleri arasında Tan gazetesinde tamamıyla tefrika edilen ilk romanı Kuyucaklı Yusuf’u Aydın’da cezaevinde kalırken tanıştığı Yusuf’un yaşadıklarından yola çıkarak yazmıştı.

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Sayfa: 288

Psikomitoloji: İnsanı Öykülerinde Aramak - 2





İstanbul Psikomitoloji Çalışma Grubu (İPM) etkinlikleri kapsamında, İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda, 2015-2020 yılları arasında düzenlenen ve elinizde tuttuğunuz bu ikinci kitapla metinleşmiş bir seçkisini daha sunduğumuz “Her Şey Hikaye!” başlıklı seminer dizisinde, mitolojiden dine, sanattan felsefeye, ideolojiden bilime dek insanın tüm kültürel hayat bilgisini kapsayan disiplinleri kendine has “öykü”leriyle ağırladık beş yıl boyunca.



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Sayfa: 200

Hangi Hayvanlar





Bir ağaç çiçek açtığında karada

Ve yayın balığı inançla sıçrayıp

Kısmetini yakaladığında havada

Güçlü zayıfı avı yapar sen beni

Aslan ceylanı kartal sıçanı kapar

Saldırıya geçtiğinde hayvan

Yaralı bırakmaz avını

Tüyler dikilmiş, sırt sertleşmiş

Gerilmiş ayaklardaki tüm kaslar

Depar. Pençe. Depar. Pençe. Depar.

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Sayfa: 72

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com