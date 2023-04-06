Yeni çıkan kitaplardan dört okuma önerisi Yenilerden çıkan kitaplardan siz okurlar için dört eserden oluşan okuma listesi hazırladık. İyi okumalar dileriz...

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İthaki Yayınları tarafından basılan kitaplardan bu hafta. yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitapları siz okurlara sunuyoruz.

Bol kitaplı günler diliyoruz...

Pandora’nın Küpü

okaste’nin Çocukları eseriyle tanınan yazar Natalie Haynes, Pandora’nın Küpü'nde bu kabuklaşmış kalıbın nasıl farklı formlara büründüğü ve bürünebileceği üzerine ayrıntılı, akıcı bir sorgulamaya girişiyor, perspektifi bu kadınlar üzerinden baştan kurmayı deniyor.

Beyaz Gözyaşları

Hari Kunzru’nun ırkçılık ve ayrımcılık gibi konulara ışık tutan romanı Beyaz Gözyaşları’nın merkezinde ise blues müziğe takıntılı olan ve keşfettikleri gizemli bir şarkıcının peşine düşen Seth ve Carter adlı iki genç ve hırslı müzisyenin hikâyesi yer alıyor. Onların atıldıkları gerilimli macera, nihayetinde Amerikan toplumunun sömürüyle yoğrulmuş karanlık tarafını ortaya çıkarıyor.

Fil

Martin Suter uzun yıllar boyunca reklam ajanslarında kreatif direktörlük ve metin yazarlığı yaptıktan sonra, 1997 yılında, kendisi ancak kırk dokuz yaşındayken yayımlanan ilk romanıyla büyük başarı elde etti. Köşe yazıları, senaryoları ve tiyatro oyunlarıyla da tanınan Suter’in onuncu romanı Fil ise yazarın uluslararası çoksatanlarından biri.

Denize Söylediğim Şarkılar

Deniz Ceren Türkkan, ilk kitabı Düş Mesafesi’nden sonra bu kez bir romanla selamlıyor okuru. Denize Söylediğim Şarkılar'da, yüzyıllardır anlatılagelen aşk hikâyelerini sahipleniyor Türkkan; sevgiye, tutkuya, kıskançlığa ve ihanete dair derin cümleler kuruyor. Kendini denize teslim eden bir kadının ve denizden medet uman bir erkeğin şarkısını söylüyor.

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