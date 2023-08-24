Yeni kitaplarla seç, beğen, al oku Yeni çıkan kitapları yakından takip etmeyen okurlar için yeni bir liste hazırladık. Her okurun beğenerek okuyacağı kitapları sizle için listeledik.

Özel İçerik

Kitapseverler için hazırladığımız bu seçkide herkese göre kitap var. Yeni çıkan, raflardaki yerini alan İthaki Yayınları etiketli kitapları sizler için listeledik.

Bol okumalı günler diliyoruz...

Çaylak Cadı ve Açgözlü Karanlık

Steinkellner’ın ününü sağlamlaştıran şahane bir devam kitabı...

Özsaygı

Bu klasik ancak çok etkili kitap, özsaygının kendi kendine yardım materyalleri kullanılarak geliştirilebileceğine ilişkin yeni çalışma bulgularına dayanıyor. Psikolog ve sağlık eğitimcisi Dr. Schiraldi, okurlarına her biri özsaygının çok önemli bir boyutunu geliştirmeye odaklanan teknikler içeren kapsamlı ve kendi kendilerine uygulayabilecekleri bir rehber sunuyor.

Kendinize karşı şefkat göstermeye ve kendinizi anlamaya hazırsanız, bu kitap tam ihtiyacınız olan kaynak.

Kamikazeler El Ele Uçmaz

Bülent Ayyıldız’ın öykülerinde dünya tuhaflıkları ile tuhaflıklar dünyası bir araya geliyor; daha doğrusu, büyülü gerçekçi öğelerin etkisiyle sınırlar muğlaklaşıyor. Günlük yaşama özgü dertleri, gündelik işleri, ilişkileri yeniden uyarlanmış hâlleriyle okuyoruz.

Küller

Semrin Şahin’in dördüncü öykü toplamı: Küller...

Hunâşamzade

Mehmet Berk Yaltırık’ın novellası, onun evrenine aşina okurların adımlamaktan heyecan duyacağı yeni bir patika; yeni okurlar için de kestirme bir giriş.

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ergul.tosun@ensonhaber.com