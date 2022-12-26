Yeni yıla girerken, 2022'de en çok okunan kitaplar

2022'ye veda ediyoruz... Acısıyla tatlısıyla koca 365 günü tükettik. 2022'de kitapseverlerin en çok okuduğu, sevdiği kitaplara bakalım.

Güle güle 2022, merhaba 2023... Her alanda olduğu gibi edebiyat ve sanat dünyasının da en'leri vardır. Kitapseverlerin çok okuduğu ve elinden bırakmadığı kitaplar merak ettiniz mi?

Biz merak ettik ve siz değerli okurlar için 2022 yılının çok okunan kitaplarını listeledik.

Yeni yılda yeni kitaplarla görüşmek üzere...

Kayıp Tanrılar Ülkesi

Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanlayan usta işi bir roman.

Sayfa: 504

Zaman Kaybolmaz

Zaman Kaybolmaz’ın sayfalarını çeviren tüm okurlar; İlber Ortaylı’nın engin anılar yumağını çözerken kendi hayatlarına eşsiz pratikler kazandıracak, yaşama daha farklı bir pencereden bakma imkânı bulacak, böylece daha anlamlı bir hayatın peşinden gidecekler hiç şüphesiz…

Sayfa: 592

Tiamat





İhsan Oktay Anar’ın derin denizlerde kurduğu âlemde, o belirsiz, kımıltısız silüetin hem içinde hem dışında, olağanüstü bir hikayede, hikayeyiz.

Sayfa: 160

Üç Kız Kardeş

Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yad ede ede iyiliğe dönüşün hikayesi. İyileşmenin yolculuğu…

Sayfa: 504

Gece Yarısı Kütüphanesi

Kitapların yaşamı değiştirme gücünü kutlayan, içtenlikle ve mizahla yazılmış, baştan çıkarıcı bir roman...

Sayfa: 296

Kaplanın Sırtında

Geçmişin ve geleceğin, devrimin ve çöküşün, büyük hayallerin ve hayal kırıklıklarının beraber yaşandığı yüklü ve zor bir dönemin anlatıldığı önyargısız bir roman...

Sayfa: 324

Var Mısın?

Doğan Cüceloğlu, yalnızca psikoloji kariyeriyle değil, insan hayatına dokunan ve insana dair her hikâyeden şifa çıkarabilen bilgeliğiyle bu coğrafyanın en önemli ilim insanlarından biri. Seksen yılı aşkın ömrünün bir birikimi olarak, şimdi herkesin merak ettiği hayati sorulara en samimi cevaplarını sunuyor. Herkes gibi aslında o da hâlâ savaşıyor, keşfediyor, hayata değer katıyor.

Sayfa: 320

İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?

İlber Ortaylı bu kitapta, kişinin hayattaki gayesini nasıl belirleyeceğini, hedefini nasıl koyacağını, geleceğini nasıl planlayacağını, potansiyelini nasıl değerlendireceğini yüzyılların içinde dolaşarak, tarihin büyük düşünürlerinin binlerce yıla meydan okuyan görüşlerini de yanımıza katarak izah ediyor. Kendimize her gün sorduğumuz ve cevap bulmakta zorlandığımız soruları kendi deneyimleri ve engin bilgisi ışığında yanıtlıyor.

Sayfa: 288

Kırmızı Pazartesi

Kolombiyalı büyük yazar Gabriel García Márquez'in 1981'de yayınlanan yedinci romanı Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü. Hem Kolombiya'da hem de yayınlandığı dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede sarsıcı etkileri olmuş bir roman.

Sayfa: 111

Ezbere Yaşayanlar

İşte Ezbere Yaşayanlar, bir türlü vazgeçemediğimiz alışkanlıklarımızın tarihî arka planıyla birlikte antropolojik, sosyolojik ve psikolojik kökenlerini irdeliyor.

Sayfa: 400

Cesur Yeni Dünya

Cesur Yeni Dünya kitabında Avrupa tarihindeki Dokuz Yıl Savaşı gibi bir savaş dönemi oluyor. Bu dönemin sonrasında yaşanan ekonomik darboğazın ardında ise Cesur Yeni Dünya olarak adlandırılan bir düzen kuruluyor.

Sayfa: 350

Ben Kirke

Uzun süredir çok satanlar listesinden inmeyen Ben, Kirke’de Madeline Miller; Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatılagelen hikâyesini farklı bir bakış açısından sunuyor.

Seninle Başlamadı

Psikolojik ve rehber niteliğinde kitap...

Ergül Tosun

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