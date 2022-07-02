Yepyeni bir, ustalıklı kurgu: Barış İnce'nin nitelikli kaleminden Köksüzler romanı

Barış İnce, görmezden gelinen ve unutulmak istenen mahallelerde toprağı kazıp, yer edinmek için çabalayan hayatlara yapılan riskli bir yolculuğun hikâyesini sunuyor.

Melih Cevdet Anday Roman Ödülü’nün sahibi Barış İnce, dördüncü kitabı Köksüzler'de nefes kesen bir getto öyküsünü okurlarıyla buluşturuyor. Yepyeni bir dil anlayışıyla edebiyatseverlerin karşısına çıkan Barış İnce, Köksüzler'de hayallerine ulaşmak için defineciliği seçenlerin uçlarda geçen yaşamlarını konu alıyor.

Köksüzler, geçimlerini İzmir’de midyecilik yaparak kıt kanaat sağlayan, fakat insanca bir yaşam için bir an önce bulundukları yerden gitmeyi düşleyen insanların öyküsünü edebiyat okurlarının karşısına çıkarıyor.

Yüzyılı aşkın bir süre önce Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar İzmir’de bir arada yaşarken, yükselen ırkçı şiddetten dolayı evlerini terk eden gayrimüslimler artlarında altın ve paralarını bırakıyor.

Geri dönmek umudu

Geri dönmek umudunu taşıyan bu eşyalar, bir gün geldiğinde gitmek zorunda olan insanların yolculuklarına eşlik ediyor.

Geçmişin acısının bugünün umudu olmasını konu alan Köksüzler, giderken değerli eşyalarını toprağa gömenlerin ve kalmak için toprağın altında bu eşyaları arayanların o en insanî korkularını ve heyecanlarını anlatıyor.





Usta bir kurgu

Barış İnce, Köksüzler kitabında; içinde cazibe ve tehlikeyi aynı oranda barındıran defineciliğin, yasa dışı işlerle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir kadını dahi sarmalama tutkusunu ve her kürekte artan yakalanma riskinin coşkunluğunu edebiyatın sınırsız olanaklarıyla resmediyor.

Issız evlerin avlularında başlayan macera dolu bir yolculuk, küpün sesi duyulana dek devam ederken, Barış İnce toplumun yaralarına usta işi bir kurgunun ışığında dokunuyor.

Edebiyat okurlarına şölen

Güçlü kalemiyle dikkat çeken gazeteci-yazar Barış İnce, İnkılâp Kitabevi imzasıyla çıkan son novellası Köksüzler ile okurlarını İzmir’in öteki yüzünü keşfetmeye çağırıyor. Suya sabuna dokunan satırlarıyla Köksüzler, öfkeyi de içinde sakladığı anlatımıyla edebiyat okurlarının beğenisine sunuluyor.





Dört yıl aradan sonra yeni roman

Köksüzler mavi ile yeşilin arkasına saklanmış masumiyetiyle ışıldayan İzmir’in gecekondu mahallelerinde kendilerine verilmemiş bir şansın peşinde kürek sallayan definecilerin hikâyesi. Barış İnce, dört yıl aradan sonra yepyeni bir dille ve ustalıkla okurlarının karşısına çıkıyor.

