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    Yeraltı edebiyatı ve Türk edebiyatında örnekleri

    Korku ve polisiye edebiyatın bir üst katmanı olan yeraltı edebiyatı, 19.yüzyılın ortalarında ortaya çıkan, bir adıyla gotik edebiyattır.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 11:26
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    Yeraltı edebiyatı ve Türk edebiyatında örnekleri

    Günümüzde edebiyatın beslendiği kaynaklardan biri de yeraltı kültürüdür. Yeraltı etkilerinin 18. yüzyıldan itibaren Gotik Edebiyat ile edebiyat sahasına yansımaya başladığı bilinmektedir.

    Gotik Edebiyat, insanın en temel ve ilkel duygularından biri olan korkuya dayanmaktadır. Korku ve kötülük, yeraltı kültürünün vazgeçilmez iki öğesi konumundadır.

    Edebiyatın yüzyıllardır süren serüvenine bakıldığında, “kötülük” kavramından da oldukça yararlandığı görülür. Edebiyat, uzun yıllar iyilik/kötülük karşıtlığını temel almış ve iyilikten yana mesajlar vermiştir.

    Yeraltı edebiyatı ve Türk edebiyatında örnekleri #1

    SORGULANAN KÖTÜLÜK KAVRAMI

    Ancak Yeraltı Edebiyatı ile kötülük başat öğe haline gelmiş, muhalif ve anarşist kahramanlar aracılığı ile kötülük kavramı yeniden sorgulanmaya başlanmıştır. Yeraltı Edebiyatı anlayışında kötülük artık iyiliğin zıddı değil, yeni bir yaşam biçimidir.

    Yeraltı edebiyatı ve Türk edebiyatında örnekleri #2

    TÜRKİYE'DE YERALTI EDEBİYATI

    Türkiye’de yeraltı edebiyatının gelişmiş olduğunu söylemek zor. Bu edebiyatın ilk önemli örnekleri 1990’lı yıllardan sonra verildi. Bilindiği gibi ‘80’lerden sonra kapitalizmin ekonomik ve kültürel yaptırımlarına, baskısına maruz kaldı Türkiye.

    ‘90’larla birlikte globalleşme edebiyatımızda popülerleşmeyi, aktüaliteye yaslanmayı, etliye sütlüye dokunmayan temaları egemen kıldı.

    KÜÇÜK İSKENDER ÖRNEĞİ

    Bunun doğal sonucu karşıtının ortaya çıkmasıydı. Bu karşıt da yeraltı edebiyatı demekti. Bu minvalde küçük İskender akla gelebilir örneğin. Bunun yanında Hakan Günday'ı da sayabilirz.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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