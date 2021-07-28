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    Yerli ve en iyi fantastik ve bilim kurgu kitapları

    Kitapseverler tarafından en çok beğenilen ve okunulan fantastik ve bilim kurgu kitapları.
    • Özel İçerik
    • 28.07.2021 - 15:34
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    Yerli ve en iyi fantastik ve bilim kurgu kitapları

    Edebiyatımızda son zamanlarda bilim kurgu, korku ve fantastik türlerinde güzel eserler veriliyor. Geride bıraktığımız yılda edebiyatseverlerin beğeniyle okudukları kitaplar 2017'nin en çok talep edilen yerli korku ve fantastik yapıtlar oldu.

    Türk okurların korku ve polisiye edebiyata merak saldıkları satılan kitaplardan ortaya çıkan bir gerçek. Dolasıyla yayımladıkları tarihten bugüne kadar okurların radarına takılan eserleri sizler için derledik.

    Aşkın Karanlık Yüzü, Yılbaşı Karanlık Öyküleri, Yedikuleli Mansur, Kara Kara Kapkara, Amadolu Korku Öyküleri - 3 (Yılgayak), Gök Derinin Altında, Av - Tuhaf Korku Öyküleri seçkimiz arasında yer alan kitapların başında geliyor.

    MEHMET BERK YALTIRIK - GÖLGELİ ÖYKÜLER

    Yerli ve en iyi fantastik ve bilim kurgu kitapları #1

    Yedikuleli Mansur’dan, Anadolu Korku Öyküleri’nden, Güçoburlar’dan ve Aşkın Karanlık Yüzü gibi seçkilerden tanıdığımız Mehmet Berk Yaltırık, kendi seçtiği korku hikâyelerini “Gölgeli Öyküler”de bir araya getirdi.

    Yazar: Mehmet Berk Yaltırık

    Yayınevi: Yenisey Yayınları

    Dili: Türkçe

    Yayım yılı: 2017

    Syf: 143

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

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    YANKI ENKİ - MASKENİN DÜŞTÜĞÜ YER

    Yerli ve en iyi fantastik ve bilim kurgu kitapları #2

    Yankı Enki, Maskenin Düştüğü Yer'deki eleştirel denemelerinde, modernlik ile gotik romanın paralelliğini ele alarak uygarlık ve barbarlık, kültür ve doğa gibi müphem tanım kümeleri ile korku edebiyatının zaman, mekân ve kahramanları arasında nasıl bir ilişki kurulabileceğini tartışıyor.

    Yazar: Yankı Enki

    Yayınevi: İthaki Yayınları

    Dili: Türkçe

    Yayım yılı: 2017

    Syf: 120

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    İdefix

    YURDAGÜL ŞAHİN - AV

    Yerli ve en iyi fantastik ve bilim kurgu kitapları #3

    Yurdagül Şahin’in hikayeleri günlük hayatımızın içinden yola çıkıp doğaüstünün tekinsiz dehlizlerine dalıyor.

    Yazar: Yurdagül Şahin

    Yayınevi: Dex Kitap

    Dili: Türkçe

    Yayım yılı: 2017

    Syf: 216

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    Kitap Yurdu

    NAZLI KARABIYIKLIOĞLU - GÖK DERİNİN ALTINDA

    Yerli ve en iyi fantastik ve bilim kurgu kitapları #4

    Gök Derinin Altında zaman ve mekânla bağları gevşemiş insanların modern çağda efsanelere sığınmasının anlatısı.

    Yazar: Nazlı Karabıyıklıoğlu

    Yayınevi: İthaki Yayınları

    Dili: Türkçe

    Yayım yılı: 2017

    Syf: 216

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    D&R

    KARANLIK YILBAŞI ÖYKÜLERİ

    Yerli ve en iyi fantastik ve bilim kurgu kitapları #5

    Alanında usta yazarların kaleminden çıkan korku öyküleri.

    Yazarlar: Kolektif

    Yayınevi: Bilgi Yayınevi

    Dili: Türkçe

    Yayım yılı: 2017

    Syf: 276

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    İdefix

    LEVENT ÇAŞKA - ASTERA KAŞİFLERİ 2 - TÜRLERİN İTTİFAKI

    Yerli ve en iyi fantastik ve bilim kurgu kitapları #6

    Astera Kâşifleri’nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İçdünyaların keşfinin düşündükleri kadar kolay olmayacağı ortaya çıktı. Gittikleri ilk iki içdünya cehennemden farksızdı.

    Yazar: Levent Çaşka

    Yayınevi: Gürer Yayınları

    Dili: Türkçe

    Yayım yılı: 2017

    Syf: 320

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    İdefix

    ANADOLU KORKU ÖYKÜLER - 3 (Yılgayak)

    Yerli ve en iyi fantastik ve bilim kurgu kitapları #7

    Anadolu Korku Öyküleri III – Yılgayak, serinin yepyeni, genç ve güçlü kalemlerle biraraya geldiği, etkileyici bir antoloji.

    Yazarlar: Kolektif

    Yayınevi: Bilgi Yayınevi

    Dili: Türkçe

    Yayım yılı: 2017

    Syf: 292

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    D&R

    IŞIL BERİL TETİK - KARA KARA KAPKARA

    Yerli ve en iyi fantastik ve bilim kurgu kitapları #8

    Işın Beril Tetik’ten, karanlığın gerçek sesine kulak vereceğimiz, dehşetin melodisini duyacağımız korku öyküleri.

    Yazar: Işıl Beril Tetik

    Yayınevi: İthaki Yayınları

    Dili: Türkçe

    Yayım yılı: 2017

    Syf: 200

    Kitabı satın almak için linki tıklayın:

    D&R

    MEHMET BERK YALTIRIK - YEDİKULE MANSUR

    Yerli ve en iyi fantastik ve bilim kurgu kitapları #9

    Yedikuleli Mansur kısmen korkulu, ziyadesiyle fantastik ve tarihi bir sergüzeşt…

    Yazar: Mehmet Berk Yaltırık

    Yayınevi: İthaki Yayınları

    Dili: Türkçe

    Yayım yılı: 2017

    Syf: 296

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    D&R

    AŞKIN KARANLIK YÜZÜ

    Yerli ve en iyi fantastik ve bilim kurgu kitapları #10

    14 Şubat için 14 Yazardan 14 Karanlık Öykü

    Yazarlar: Kolektif

    Yayınevi: İthaki Yayınları

    Dili: Türkçe

    Yayım yılı: 2017

    Syf: 243

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    Babil.com

    YÜKSEK DOZ GELECEK

    Yerli ve en iyi fantastik ve bilim kurgu kitapları #11

    Asteroid Kuşağı ötesine giden sıradan işçi, insan korkularıyla tanışan uzaylı, Dünya yörüngesinde görevli ajan, uzay boşluğundaki karavanında yaşayan gezgin veya Venüs’ün uçan kentlerinde partilere katılan mühendis olmaya hazır mısınız?

    Yazarlar: Kolektif

    Yayınevi: Altın Kitaplar

    Dili: Türkçe

    Yayım yılı: 2017

    Syf: 462

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