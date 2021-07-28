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Yerli ve en iyi fantastik ve bilim kurgu kitapları
- Özel İçerik
- 28.07.2021 - 15:34
Edebiyatımızda son zamanlarda bilim kurgu, korku ve fantastik türlerinde güzel eserler veriliyor. Geride bıraktığımız yılda edebiyatseverlerin beğeniyle okudukları kitaplar 2017'nin en çok talep edilen yerli korku ve fantastik yapıtlar oldu.
Türk okurların korku ve polisiye edebiyata merak saldıkları satılan kitaplardan ortaya çıkan bir gerçek. Dolasıyla yayımladıkları tarihten bugüne kadar okurların radarına takılan eserleri sizler için derledik.
Aşkın Karanlık Yüzü, Yılbaşı Karanlık Öyküleri, Yedikuleli Mansur, Kara Kara Kapkara, Amadolu Korku Öyküleri - 3 (Yılgayak), Gök Derinin Altında, Av - Tuhaf Korku Öyküleri seçkimiz arasında yer alan kitapların başında geliyor.
MEHMET BERK YALTIRIK - GÖLGELİ ÖYKÜLER
Yedikuleli Mansur’dan, Anadolu Korku Öyküleri’nden, Güçoburlar’dan ve Aşkın Karanlık Yüzü gibi seçkilerden tanıdığımız Mehmet Berk Yaltırık, kendi seçtiği korku hikâyelerini “Gölgeli Öyküler”de bir araya getirdi.
Yazar: Mehmet Berk Yaltırık
Yayınevi: Yenisey Yayınları
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2017
Syf: 143
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YANKI ENKİ - MASKENİN DÜŞTÜĞÜ YER
Yankı Enki, Maskenin Düştüğü Yer'deki eleştirel denemelerinde, modernlik ile gotik romanın paralelliğini ele alarak uygarlık ve barbarlık, kültür ve doğa gibi müphem tanım kümeleri ile korku edebiyatının zaman, mekân ve kahramanları arasında nasıl bir ilişki kurulabileceğini tartışıyor.
Yazar: Yankı Enki
Yayınevi: İthaki Yayınları
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2017
Syf: 120
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YURDAGÜL ŞAHİN - AV
Yurdagül Şahin’in hikayeleri günlük hayatımızın içinden yola çıkıp doğaüstünün tekinsiz dehlizlerine dalıyor.
Yazar: Yurdagül Şahin
Yayınevi: Dex Kitap
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2017
Syf: 216
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NAZLI KARABIYIKLIOĞLU - GÖK DERİNİN ALTINDA
Gök Derinin Altında zaman ve mekânla bağları gevşemiş insanların modern çağda efsanelere sığınmasının anlatısı.
Yazar: Nazlı Karabıyıklıoğlu
Yayınevi: İthaki Yayınları
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2017
Syf: 216
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KARANLIK YILBAŞI ÖYKÜLERİ
Alanında usta yazarların kaleminden çıkan korku öyküleri.
Yazarlar: Kolektif
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2017
Syf: 276
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LEVENT ÇAŞKA - ASTERA KAŞİFLERİ 2 - TÜRLERİN İTTİFAKI
Astera Kâşifleri’nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İçdünyaların keşfinin düşündükleri kadar kolay olmayacağı ortaya çıktı. Gittikleri ilk iki içdünya cehennemden farksızdı.
Yazar: Levent Çaşka
Yayınevi: Gürer Yayınları
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2017
Syf: 320
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ANADOLU KORKU ÖYKÜLER - 3 (Yılgayak)
Anadolu Korku Öyküleri III – Yılgayak, serinin yepyeni, genç ve güçlü kalemlerle biraraya geldiği, etkileyici bir antoloji.
Yazarlar: Kolektif
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2017
Syf: 292
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IŞIL BERİL TETİK - KARA KARA KAPKARA
Işın Beril Tetik’ten, karanlığın gerçek sesine kulak vereceğimiz, dehşetin melodisini duyacağımız korku öyküleri.
Yazar: Işıl Beril Tetik
Yayınevi: İthaki Yayınları
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2017
Syf: 200
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MEHMET BERK YALTIRIK - YEDİKULE MANSUR
Yedikuleli Mansur kısmen korkulu, ziyadesiyle fantastik ve tarihi bir sergüzeşt…
Yazar: Mehmet Berk Yaltırık
Yayınevi: İthaki Yayınları
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2017
Syf: 296
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AŞKIN KARANLIK YÜZÜ
14 Şubat için 14 Yazardan 14 Karanlık Öykü
Yazarlar: Kolektif
Yayınevi: İthaki Yayınları
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2017
Syf: 243
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YÜKSEK DOZ GELECEK
Asteroid Kuşağı ötesine giden sıradan işçi, insan korkularıyla tanışan uzaylı, Dünya yörüngesinde görevli ajan, uzay boşluğundaki karavanında yaşayan gezgin veya Venüs’ün uçan kentlerinde partilere katılan mühendis olmaya hazır mısınız?
Yazarlar: Kolektif
Yayınevi: Altın Kitaplar
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2017
Syf: 462
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