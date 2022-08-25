Yevgeniy P. Dubrovin'in sinemaya uyarlanan, çok okunan kitabı: Keçiyi Beklerken

Yazar Yevgeniy P. Dubrovin'in yayınlandığında büyük ses getiren romanı olan Keçiyi Beklerken, yazarın aynı zamanda sinemaya uyarlanan ünlü kitabıdır.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği’nde babasız evler, kendilerini büyüten çocuklar, yoksulluk ve açlıkla mücadele eden anneler, yerle bir edilmiş ahlaki değerler, insan ilişkilerindeki derin boşluk…

Keçiyi Beklerken’in iki çocuk kahramanı böyle bir coğrafyada yersizliğe, yurtsuzluğa, şiddete ve sınıf ayrımına direnen iki kardeştir.

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Sinemaya uyarlandı

Daha iyi bir yaşam arayışının yıkımla son bulacağından habersiz otoriteye baş kaldırırlar. Dubrovin’in bu trajik hikâyesi, Galina Yurkova yönetmenliğinde Frantsuz (1988) adıyla sinemaya uyarlandı.