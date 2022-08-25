- Haberler
- Kitap Haberleri
- Yevgeniy P. Dubrovin'in sinemaya uyarlanan, çok okunan kitabı: Keçiyi Beklerken
Yevgeniy P. Dubrovin'in sinemaya uyarlanan, çok okunan kitabı: Keçiyi Beklerken
Yazar Yevgeniy P. Dubrovin'in yayınlandığında büyük ses getiren romanı olan Keçiyi Beklerken, yazarın aynı zamanda sinemaya uyarlanan ünlü kitabıdır.
- Haber Merkezi
- 25.08.2022 - 09:30
- Güncelleme : 25.08.2022 - 10:20
İkinci Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği’nde babasız evler, kendilerini büyüten çocuklar, yoksulluk ve açlıkla mücadele eden anneler, yerle bir edilmiş ahlaki değerler, insan ilişkilerindeki derin boşluk…
Keçiyi Beklerken’in iki çocuk kahramanı böyle bir coğrafyada yersizliğe, yurtsuzluğa, şiddete ve sınıf ayrımına direnen iki kardeştir.
Sayfa: 232
Sinemaya uyarlandı
Daha iyi bir yaşam arayışının yıkımla son bulacağından habersiz otoriteye baş kaldırırlar. Dubrovin’in bu trajik hikâyesi, Galina Yurkova yönetmenliğinde Frantsuz (1988) adıyla sinemaya uyarlandı.