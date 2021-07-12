YKY'da yeni çıkanlar

Yapı Kredi Yayınları'ndan yeni çıkan kitapları sizlere sunuyoruz...

Yapı Kredi Yayınları yepyeni kitapları okurlarına sunmaya devam ediyor. İşte o kitaplardan bazıları...

Kaybolan Oyuncak Dükkanı

Usta polisiye yazarı Edmund Crispin’in klasikleşmiş dedektifi Gervase Fen’in en ünlü macerası olan Kaybolan Oyuncak Dükkânı, hem türün meraklıları hem de 20. yüzyıl İngilteresi’nde eşsiz bir maceraya atılmak isteyen okurlar için kaçırılmaması gereken bir fırsat.

Sayfa: 224

Güz Her Şeyi Bilir





Hulki Aktunç’un öykü kitapları Yapı Kredi Yayınları tarafından ayrı ayrı yayınlanıyor. Her birinin kapağında Hulki Aktunç resimlerinin yer aldığı beş öykü kitabı, yeni bir editörlükle okuruna ulaşıyor.

Sayfa: 184

Aşkefza

Aşkefza Semra Aktunç’un beşinci öykü kitabı. Başkalarının Fotoğrafı, Öyküler Unutmaz, Yalos, Ölmek İçin Güzel Bir Gün kitaplarıyla bilinen Semra Aktunç Aşkefza’da yitip giden insanları, geçmiş zamanları, eski dostlukları, gönül bağlarını, özlemleri, gizli sızıları, taze sevinçleri öyküleştiriyor.

Sayfa: 96

KİTAP-LIK 216 / TEMMUZ - AĞUSTOS 2021

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanmakta olan kitap-lık dergisinin 216. sayısında Marcel Proust’un 150. doğum yıldönümü için Mehmet Rifat’ın hazırladığı kapsamlı bir dosya var. Mehmet Rifat ve Jean Montenot’nun yazıları, Proust uzmanı Jean-Yves Tadié ile söyleşi, Proust’un mektuplarından seçmeler, Kayıp Zamanın İzinde’de sözü edilen şairler, yazarlar, eleştirmenler, YKY’de Proust kaynakçası ile dosya tam anlamıyla bir kaynak niteliğinde.

Sayfa: 176

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com