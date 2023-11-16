Yolunuzu kendinizden geçirmeye hazırsanız Deniz Şimşek'in yazdığı Çocukluğuna İyi Bak kitabı size göre Unutulan kişisel tarihe, kendinden bile sakınılan yaralara, yaşam enerjisini sömüren ilişki modellerine, esiri olunmuş hazlara, kusurlu sevginin yarattığı çıkmazlara ışık tutan Deniz Şimşek’in yazdığı Çocukluğuna İyi Bak..

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Dr. Deniz Şimşek, yıllardır çoksatan kitaplar arasında yer alan ve başvuru kitabı olarak gösterilen BİRİM’in ardından bu kez okuru kendini anlama yolculuğuna çıkarıyor. Kişisel dünyada farkındalık kazanmayı hedefleyen eser, Dr. Deniz Şimşek’in yıllara dayanan tecrübe ve birikimlerini aktardığı bir başvuru kaynağı.

“Çocukluğuna İyi Bak” kitabını okurken iç dünyanızın labirentlerinde önce kaybolacak, ardından doğduğunuz coğrafyayla, kültürünüzle, ebeveynlerinizle yenide karşılaşacak, kendinizi yeniden bulacaksınız.

Kimi zaman gerçek dünyanın gerçek insan hikâyelerinin dile geldiği eser, aynı zamanda psikiyatrist olan Dr. Deniz Şimşek’in karşısında onunla konuşuyormuşçasına size iyi gelecek tespitlerle dolu.

Çocukluğuna bakmak önemli...

Çocukluğunuza baktıkça bugünkü seçimlerinizi, aşklarınızı, mesleğinizi, eşinizi, dostunuzu başka bir pencereden göreceksiniz. Onların sizin hayatınızda tesadüfen bulunmadığını kimi zaman şaşkınlıkla fark edeceksiniz.

"Geçmiş gelecektir bazen"

Davranışlarınıza, çocukluğunuzun, o dönemde yaşadığınız duygu ve hislerin nasıl yön verdiğini anlama fırsatını yakalayacaksınız. "Geçmiş gelecektir bazen," mottosuyla okurlarla buluşan eserde, gerçek sevginin ne olduğu, neden şefkatle sarılmamız gerektiği, çocukluk yıllarının geleceğimizi nasıl etkilediği ve duygu dünyamızda farkındalık kazanmamızın bize neler kazandıracağı gibi hayatımızın önemli aşamalarını satır aralarında bulacaksınız.

Ruh ve beden sağlığı

Dr. Deniz Şimşek, birlikte iyileşmek adına kaleme aldığı dönüşümün ilk adımı olan bu kitapla aslında bir yandan da sizi size hediye etmek istiyor. Dileyen bu isteğe gözlerini ve kalbini kapatabilir, dileyen de bu hediyeyi içtenlikle alıp kabul edebilir.

Yazar Deniz Şimşek

Ruh ve beden sağlığı ilişkisi ekseninde şimdiden kült eserler arasında yer alacak bu kitapla, yolunuzu kendinizden geçirmeye, bu hediyeyi almaya hazır mısınız?

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ergul.tosun@ensonhaber.com