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    Yunanlı yazar Dimitris Sotakis'ten Büyük Hizmetkâr romanı

    Çağdaş Yunanca edebiyatın önemli temsilcilerinden Dimitris Sotakis'in kaleminden çıkan Büyük Hizmetkâr...
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:53
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    Yunanlı yazar Dimitris Sotakis'ten Büyük Hizmetkâr romanı

    Kaderin oyunuyla birbirine bağlanan iki yalnız adamın hayatlarını tersyüz ederken insanın kendiyle olan mücadelesine gerçekçi bir perspektiften bakıyor.

    İktidarın yarattığı güç yanılgısına dair çarpıcı bir anlatı sunan yazar, kapitalizmin bireye dayattığı ideal hayat' hedefini başarının merkezine koymuş şehir insanını usul usul eleştiriyor.

    Beklentileri yönetmeye çalışarak mutlak bir mutluluk elde edilemeyeceğini yüzümüze vuran roman, bir yandan da depresyonun insan hayatının her zerresine nüfuz ederek onu nasıl atıl bıraktığını gözler önüne seriyor.

    Yunanlı yazar Dimitris Sotakis ten Büyük Hizmetkâr romanı #1

    Sayfa: 176

    Madalyonun iki yüzü

    Dimitris Sotakis, bir madalyonun iki yüzünü andıran iki adamın zamanla birbirlerinin yaşamlarını nasıl ele geçirdiklerini ustalıkla betimlerken, yer yer gerçekçi yer yer gerçeküstü bir dünyanın uçlarında geziniyor.

    Büyük Hizmetkâr, istediği hayata kavuşmanın sarhoşluğuyla yaşamayı unutanların aydınlanabilmeleri için, mağlubiyeti de galibiyeti de mutlaka tatmaları gerektiğini savunuyor.


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