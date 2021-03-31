Yusuf Atılgan’ın unutulmaz romanı Anayurt Oteli, bir memleket portresi

Cumhuriyet dönemi edebiyatının önde gelen isimlerinden Yusuf Atılgan, yazdığı kitaplarla edebiyat dünyasına yeni bir soluk getirmiştir. Yazarın Anayurt Oteli kitabı, adıyla özdeşleşmiştir.

Anayurt Oteli yazarın en önemli eseridir. İlk baskısı 1973’te yapılan kitap, büyük okur kitlesine ulaşarak en çok okunan romanlarındandır.

Aylak Adam romanını da edebiyatımıza kazandıran Atılgan, Cenistan kitabı üzerine çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucunda 1989 yılında aramızdan ayrıldı.

Anayurt Oteli, psikolojik roman türün olmasının yanında realist öğeler de taşımaktadır.

SİNEMAYA UYARLANDI

Anayurt Oteli, yönetmen Ömer Kavuk tarafından beyaz perdeye taşındı. Kitap kadar film de izleyicilerin beğenisini kazandı. Bir dönem çok izlenen filmlerden biri olmuştur.

Kitabın hangi dönemde yazıldığı kitapta belirtilmemişse de, Dikkatli okuyucular, bu dönemin Cumhuriyet dönemi olduğunu idrak etmişlerdir.

Anayurt Oteli - Berber Sahnesi İZLE

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İÇ DÜNYASINA ÇEKİLMİŞ BİR ADAM

Anayurt Oteli, Anadolu’nun bir kasabasında geçiyor. Otelin sahibi Zebercet, oldukça sıkıcı, kendi iç dünyasına çekilmiş, çevresiyle fazla bir ilişkisi olmayan ana karakterdir. Bir gün oteline gelen gizemli bir kadın bütün hayatını altüst edecektir.

OTELE GELEN KADIN

Yazarın tasvirlerinden yola çıkarak Anadolu’nun bu küçük ve şirin kasabasında yer alan Anayurt Oteline esrarengiz bir kadın gelir. Küçük bir odaya yerleşen bu kadın sadece bir gece kalır.

Kadını görür görmez âşık olan Zebercet’in hayatında büyük bir değişim olur. Oteline gelen bu misafirine karşı duygularında yenilmiş ve kadına karşı konulmaz bir bağlılık hisseder.

Yusuf Atılgan

BİREYİN İÇ DÜNYASI

Anayurt Oteli, bireyin iç dünyasına seslenen ve insanın kendisine yabancılaşmasını etkili bir şekilde anlatır. Bireyin kendini yaşadığı toplumdan soyutlayarak dünyada sadece kendisi yaşadığını psikolojik tahlillerle okuyucuları derinden sarsar.

Tek düze ilişkiler, hayattan kopmuş yalnız ve çaresiz insanlar, yalnızlık duygusu gibi konular başarılı bir şekilde aktarılmıştır.

DÖNEMİM TOPLUMSAL YAPISI

Girişte de bahsetmiştim, Cumhuriyet dönemi izleri taşıdığını. Bu dönemin toplumsal yapısını, yapılan inkılaplar, reformlar hakkında kısa bilgiler içermektedir.

Cumhuriyet devrinin gelenek görenekler, yeni kurulan bir devletin yaşadığı zor günleri yazarın kaleminden okuyabilirsiniz.

Yusuf Atılgan’ın akıcı, duru ve yalın üslubu sayesinde kitap bir an olsun bile okuyucusunu sıkmayan ve keyifle okunan önemli bir metindir.

VE BİR CİNAYET…

Ana karakterimiz Zebercet hayatını iyice zora sokan bir cinayet işler. İşlenen bu cinayetten sonra hikaye farklı bir hal alır. Zebercet’in buhranlı dünyasına bir de işlediği bir cinayet girmiştir.

Öldürdüğü kişinin en yakınlarından biri olması okuyucuları sorularla baş başa bırakır. Ve herkesin aklına aynı soru gelir.

Neden?

Edebiyatımızın yetkin kalemi Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli mutlaka okunması gereken kitapların başında gelmektedir.

Zebercet’in dünyasına siz de tanıklık edin.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com