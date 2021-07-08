Yüzyıllık Yalnızlık romanının dizi uyarlaması

Kolombiyalı büyük romancı Gabriel Garcia Marguez'ın Yüzyıllık Yalnızlık romanının 2019'da dizi olacağı açıklanmıştı.

Netflix, Nobel ödülü sahibi Kolombiyalı yazar Gabriel García Márquez’in unutulmaz eseri Yüzyıllık Yalnızlık’tan uyarlanacak dizi için hazırlıklara başladığını duyurmuştu.

Konu hakkında konuşan Rodrigo García, G. G. Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık’ın bir filmin süresi içine sığdırılamayacağını ve İspanyolcadan başka bir dilde anlamını yitireceğini düşündüğü için yıllarca romanın film haklarını satmaya yanaşmadığını ancak dizilerin altın çağını yaşadığı bu dönemin romanı hakkıyla ekranlara taşımak uygun şartların oluştuğunu ifade etti.

DİZİ UYARLAMASI

Eseri diziye uyarlaması için Netflix’in tercih edilmesinde, şirketin Latin Amerika’nın en iyi yetenekleri ile çalışma sözü ve İngilizce olmayan yapımlarının (Narcos, Roma) dünyada ses getirmesi oldukça etkili olmuş.

YÜZYILLIK YALNIZLIK

Büyülü gerçekçiliğin en önemli temsilcilerinden olan Márquez’in eseri; José Arcadio Buendía gördüğü bir düş sonrası nehir kenarında Macondo adından bir kasaba kurmasıyla başlıyor ve büyülü gerçekçiliğe dalarak Buendia ailesinin uzun yıllara yayılan hikâyesini anlatıyor.