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- Yüzyıllık Yalnızlık romanının dizi uyarlaması
Yüzyıllık Yalnızlık romanının dizi uyarlaması
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 09:52
Netflix, Nobel ödülü sahibi Kolombiyalı yazar Gabriel García Márquez’in unutulmaz eseri Yüzyıllık Yalnızlık’tan uyarlanacak dizi için hazırlıklara başladığını duyurmuştu.
Konu hakkında konuşan Rodrigo García, G. G. Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık’ın bir filmin süresi içine sığdırılamayacağını ve İspanyolcadan başka bir dilde anlamını yitireceğini düşündüğü için yıllarca romanın film haklarını satmaya yanaşmadığını ancak dizilerin altın çağını yaşadığı bu dönemin romanı hakkıyla ekranlara taşımak uygun şartların oluştuğunu ifade etti.
DİZİ UYARLAMASI
Eseri diziye uyarlaması için Netflix’in tercih edilmesinde, şirketin Latin Amerika’nın en iyi yetenekleri ile çalışma sözü ve İngilizce olmayan yapımlarının (Narcos, Roma) dünyada ses getirmesi oldukça etkili olmuş.
YÜZYILLIK YALNIZLIK
Büyülü gerçekçiliğin en önemli temsilcilerinden olan Márquez’in eseri; José Arcadio Buendía gördüğü bir düş sonrası nehir kenarında Macondo adından bir kasaba kurmasıyla başlıyor ve büyülü gerçekçiliğe dalarak Buendia ailesinin uzun yıllara yayılan hikâyesini anlatıyor.