Zaman tünelinde yolculuk ve hepimize tanıdık gelen Zahit romanı Yazar Hasan Özkılıç'ın yazdığı ve sinemaya da uyarlanan Zahit romanı, okurları zaman tünelinde yolculuğa çıkartıyor. Roman, 2014'te Orhan Kemal Roman Ödülü'nü aldı.

ensonhaber.com

Bugün dahi içinde olduğumuz her çıkmazın, her darlığın sebebi 80’ler Türkiyesi ve sonrası, “anlatmakla bitmeyen”, bitmeyecek bu yıllar Hasan Özkılıç’ın kaleminden gürül gürül akıyor Zahit’te.

2013 Orhan Kemal Roman Ödülü’nü alan Zahit, Türkiye’nin yakın geçmişini zorunlu göçle köyden şehre gelen, şehirde tutunamayan bir ailenin; Süsen’in, Nahit’in, Gülcan’ın ve Zahit’in ağzından anlatıyor.

Acı çekerek, ağlayarak, kahkahalar atarak, sevişerek, kavga ederek, umutlanarak, zevk alarak, her halin içinde “Hayat!” diye bağırarak yaşamaya davet ediyor bizi Zahit.

Roman, Rıza Kıraç tarafından senaryolaştırılmış ve Erden Kral tarafından Gece adıyla sinema filmi olarak çekildi.

Zaman tünelinde yolculuk

Modern Türk edebiyatının usta isimlerinden olan Hasan Özkılıç'ın severek okunan bu romanında Türkiye'nin yakın geçmişine mercek tutuyor. Birinci ağızdan anlatılan romanda hepimize tanıdık gelen olaylar anlatılırken; aynı zamanda okurları bambaşka hayatları gezdiriyor.

Sayfa: 248

Dokunaklı okunası roman

Usta yazarın dokunaklı ve okunası kaleminden çıkan Zahit, yayınlandığında pek çok okur ve eleştirmenin övgüsünü almayı başardı. Film aynı zamandan beyaz perdeye de taşındı ve aynı başarıyı burada da gösterdi.

Özkılıç, kitabın bir yerinde şöyle sesleniyor;

Sayılmayız parmak ile

Tükenmeyiz kırmak ile

Taşramızdan sormak ile

Kimse bilmez ahvalimiz

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com