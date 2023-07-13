Zamana, hayata, yabancılaşmaya ve yalnızlığa dair tecrübeler kitabı: Yoldaki Işık Sensin uba Küçükaksu, Yoldaki Işık Sensin ile işte tam da bu süreci anlatıyor. Kendi hayatından yola çıkarak; zamanın geldiğine dair emareleri nasıl anlayacağınızı, yönünüzü nasıl belirleyeceğinizi, sizi nelerin beklediğini anlatıyor.

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Her ruh zamanı geldiğinde bedene sığamaz olur, bedenden çıkamadığı için onu da peşinden sürükleyerek bir yola düşer. Bu yol kendini bulma yoludur.

Hem fiziksel bir yol kat edilir hem de ruhsal. Yaşam için bir yolculuktur derler ama aslında rüzgara kapılmış yaprak misali sizi oradan oraya savurur durur kendinizi bilmezseniz. Kendini bulma yolculunda ise savruluş yoktur, biliş vardır.

Ruh ışığı görür ve takip eder. Kılavuz yürektir artık. Ne engel tanır ne de yorulur. Sadece coşku ve neşeyle ışığa yönelir ve ışığın ta kendisi olur.

Şayet gittiğin yerde kendini yalnız ve yabancılaşmış hissediyorsan, hep bir şeylerin eksikliğinden bahsedip adını koyamıyorsan, bir de çekip gidesin varsa senin de zamanın gelmiş demektir. Yürek yolu görmüş, bedene emri vermiştir.

İnsan ve arayış

Aslında sen de bir arayış içindesin ama ya kendine karşı dürüst değilsin ya da yola çıkıp tüm yaşamını ve kendini değiştirecek kadar cesur değilsin. Tuba Küçükaksu, Yoldaki Işık Sensin ile işte tam da bu süreci anlatıyor. Kendi hayatından yola çıkarak; zamanın geldiğine dair emareleri nasıl anlayacağınızı, yönünüzü nasıl belirleyeceğinizi, sizi nelerin beklediğini anlatıyor.

Sayfa: 176

Tecrübeler kitabı

Yazar, tecrübelerini sizinle paylaşıyor ve size bir aydınlanma hikayesi sunuyor. Tek amacı bu yolculuğa karar vermiş, adımını atmış olanlara rehber olmak.

İnsan en çok kendine kör. Görmüyor içindeki hazineyi. Ancak gözün görmediğini gönül biliyor. O yüzden gözünün gördüğü yere değil gönlünü çeken yere gideceksin. Yüreğini dinlemeyi bileceksin.

Yüreğin yolculuğuna çıkmak

Gönül burada tek kılavuzundur ve sana mutlaka doğru yolu gösterir. Yapman gereken şey o yolu takip etmek ve yüreğin yolculuğuna çıkmaktır.

“Senin gözün açık, kalbin uyuyor; benim gözüm uyuyor, gönlüme kapı açılmış” der Mevlana.

Yabancılaşmak ve yalnız hissetmek

"Şayet gittiğin yerde kendini yalnız ve yabancılaşmış hissediyorsan, hep bir şeylerin eksikliğinden bahsedip adını koyamıyorsan zamanı gelmiş demektir."

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ergul.tosun@ensonhaber.com