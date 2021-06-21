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    Zeynep Cemali Öykü Yarışması için son başvuru bugün

    6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nın son başvuru tarihi, bugün sona eriyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 17:19
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    Zeynep Cemali Öykü Yarışması için son başvuru bugün

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın ülke çapında duyurduğu, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Zeynep Cemali Öykü Yarışması, ilkgençliğe adım atan genç öykücüleri yazmaya davet ediyor. 11 yıldır onların yazı serüvenine eşlik eden yarışma, geleceğin yazar adaylarını müjdeliyor.

    SEÇİCİ KURUL

    Edebiyatçılardan oluşan seçici kurulda bu yıl Berna Durmaz, Hakan Bıçakcı, Mine Soysal, Yekta Kopan ve Dr. Müren Beykan yer alıyor.

    2021 öykülerine kılavuzluk edecek cümle, Zeynep Cemali'nin Gül Sokağı'nın Dikenleri kitabından: "Muştuyu alan sokağa fırlıyor, birbirleriyle kucaklaşıyordu."

    Zeynep Cemali Öykü Yarışması için son başvuru bugün #1

    ÖDÜL TÖRENİ SONBAHARDA

    Ödüle değer görülen genç öykücüler, 2021 sonbaharında düzenlenecek törende ödüllerini, usta edebiyatçıların elinden alacaklar. Her yıl olduğu gibi yarışmada dereceye giren ve dikkati çeken öyküler "Ödüllü Öyküler Kitapçığı"nda yayımlanacak.

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