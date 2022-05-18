Zeynep Miraç'ın kaleminden Metin Akpınar kitabı

Gazeteci ve yazar Miraç Zeynep, usta oyuncu ve tiyatrocu Metin Akpınar'ın hayat hikayesini "Metin Akpınar" adlı kitapta anlatıyor.

Zeynep Miraç, Metin Akpınar'a en doğru soruları yöneltiyor; onun tiyatro tutkusunu, en yakını Zeki Alasya'yla dostluklarını, eşi Göksel Akpınar'la aşkını, Anadolu'daki turnelerini, Ulvi Uraz'dan Haldun Taner'e hocalarını bir bir anlatıyor bize.

Üstelik karşımızdaki manzara yalnızca Metin Akpınar'ın hayatı değil, aynı zamanda bir Türkiye tarihi kesiti. Ne de olsa Metin Akpınar'ın hayatı, sahneye adanmış bir ömür…

"Sen en iyisi tiyatrocu ol"

Aksaray'da kalabalık bir konakta doğan, etrafı gözleyerek büyüyen, her duyduğunu zihnine kaydeden bir çocuk… Daha lisedeyken öğretmenine, "Sen en iyisi tiyatrocu ol oğlum," dedirtecek kadar mayasını belli eden, gizli cevher bir genç…





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Yeşilçam'a hayat veren oyuncu

Eşiyle altmış iki yıl aynı yastığa baş koyacak kadar derin bir aşık… Türkiye'de kabare kültürünü başlatan, yüzlerce temsilde yer alan, Yeşilçam'da da birbirinden unutulmaz karakterlere hayat vermiş bir oyuncu…

Karşınızda her yönüyle Metin Akpınar.

Sahneye adanmış bir ömür

Karşımızdaki manzara yalnızca Metin Akpınar'ın hayatı değil, aynı zamanda bir Türkiye tarihi kesiti; muhtıralar, ihtilaller, sansürler, davalarla belki örselenen, ama asla tutkusundan vazgeçmeyen tüm sanat emekçilerinin çok iyi bildiği bir direnme hikayesi bu anlatılan.

Kitaptan

"Herkes kendini inşa eder, şu veya bu şekilde. Metin Akpınar büyük olanaklar içine doğmuş, sahip olduklarını kolay edinmiş biri değil. Kötüyü, kötülüğü görüp oyunu iyiden yana kullanmış, yolunu güzeli aramak için çizmiş, emeğini ve enerjisini doğruya yöneltmiş biri. Kendi hamurunu yoğururken azla yetinmemiş, çoğa da boyun eğmemiş. Bahanelere sığınmayan, bilme iştahını yitirmeyen, sadece esprileriyle değil varlığıyla da yüzümüzü güldüren bir hayat hikâyesi bu... Bize "başka türlü bir yaşam"ın da mümkün olduğunu gösteriyor."

