Zor Kişiliklerle Nasıl Baş Ederiz kitabıyla anlam ve amaç bulmak Prof. Dr. Ertuğrul Köroğlu’nun yazdığı, Bibliyoterapi Serisi’nin yeni kitabı Zor Kişiliklerle Nasıl Baş Ederiz? kitabı, arayış içerisinde olan okurlara adeta rehberlik ediyor.

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Kimi insanlarla geçinmek zordur, sizi kullanmaya kalkarlar, sınırlarınızı zorlarlar, sizde karmaşık birtakım duygular yaratırlar ve nasıl bir iletişim içinde olabileceğinizi bilemeyebilirsiniz...

Fırtınalı bir denizde yol almaya çalışan bir gemi gibi, limana yanaşmanın yollarını ararsınız. Kimi zaman çok zorlanırsınız, kendinize küsebilir, yaşamdan kopabilirsiniz...

Ancak bütün bu olumsuzluklarla başa çıkmak olanaksız değildir. Yeter ki onları iyi tanıyın...

Kitaplar...

Bibliyoterapi, kanıta dayalı terapilerin yardımcısı olarak kullanılır. Bibliyoterapi, duygu, dürtü ve davranışlarımızı doğru yönetmek, yaşamımızda bir anlam ve amaç bulmak; kendimize zarar veren, akılcı olmayan düşüncelerden uzaklaşmak için birtakım okumalar yapmak demektir...

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İnsan ve iletişim

Zor bir çağda, zor insanlarla iletişim kurmak pek de kolay değil. Kimi zor kişiliklere uzak durmak kolay olabilir; ancak kimileri çok yakınımızdadır, belki anne babamız, belki de eşimizdir... Onlarda bir tutum değişikliği yaratmak istiyorsak, önce kendimizde, onlara karşı bir tutum değişikliğine gitmemiz gerekir...

Kişinin ruh sağlığı

Ruh sağlığınızı ve esenliğinizi koruyabilmeniz için, kurduğunuz ilişkilere özellikle özen göstermeli; size, kendinizi iyi hissettirmeyen ve sizi aşağı çeken insanlara gerekli sınırları koyabilmelisiniz...

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com