Zuhal Gürçimen yazdı: Hayalini Hayata Katma Okulu Yazar Zuhal Gürçimen’in tanıklık ettiği vakalar üzerinden kurgulanan Hayalini Hayata Katma Okulu'nda yaşanan duygular, kimi zaman bir olayda kimi zaman bir konuşmada; farklı karakterlerde iş, arkadaş, dost olarak karşınıza çıkacak.

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Kişilerin değil, fikirlerin liderlik ettiği bir dünyada tüm gücüyle mücadele eden okura yol gösterecek deneyim, uygulama ve eğitim metodunu paylaşan Gürçimen, bunu akıldan çıkmayacak metaforlarla ustalıkla yapıyor.

En son ne zaman kattın hayalini hayatına?

Biliyorum, kaybolduğunu düşündüğün anlar var. Tıpkı Hayat Kerimzade gibi. O, bittiğini sandığı noktadan yeni bir yol çizdi kendine ve hayat ustalığı yolculuğuna çıktı. Kendi hayatının bir yönetim kurulu olduğunu ve kararları başkalarının verdiğini fark etti.

Sorunların bataklığından kurtulmak

Sorunların bataklıklarını ve onları kurutan okaliptüsleri tanıdı; kişilerin değil, fikirlerin liderlik ettiği bir dünyanın daha yaşanası olduğunu gördü. Tüm bunlar, koca bir belirsizliğin içinde bilgeliği taşıdı ona ve zafere giderken seferden de keyif almayı öğretti.

Hayalleri hayata katmak

Yani sevgili okur, cesaret etmeden bilemezsin yeni yolların seni nereye ulaştıracağını. Hele bir çık bakalım yolculuğuna, yerinde sayma. Yaşanmış, gözlemlenmiş vakalarda senin de kendinden parçalar bulacağın bu kitapla bulmacayı birlikte çözüyoruz.

Hadi, vakit kaybetme!

Hayallerini hayatına katmaya davet ediyorum seni...

Yazar hakkında...

Zuhal Gürçimen, 1970 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2010 yılından itibaren devam ettiği eğitim danışmanlık şirketi faaliyetleri öncesinde kurumsal dünyada yer aldı; Tofaş, Reebok ve 18 yıl Eczacıbaşı Beiersdorf Kozmetik şirketinin de aralarında bulunduğu iş yaşamında, 22 yılı aşkın süreyle finans, bilgi sistemleri ve insan kaynakları alanlarında çalıştı.

Tüm profesyonel yaşamı boyunca yazıyla ilişkisini sürdürdü. Dergi ve gazetelere yazdığı iş yaşamı ve insan kaynakları üzerine makaleler ve yaşam üzerine kaleme aldığı denemelerle, her zaman deneyimlerini yazı ile de paylaşma arzusunda oldu. Başıma Bir İş Geldi yazarın yayımlanan ilk kitabıdır.

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com