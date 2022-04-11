Zülfü Livaneli'nin sevilen romanı Engereğin Gözü diziye çekilecek

Yazar Zülfü Livaneli'nin sevilen romanı Engereğin Gözü, diziye uyarlanacak.

Zülfü Livaneli'nin ödüllü romanı Engereğin Gözü, diziye uyarlanıyor. Bugüne kadar 7 dile çevrilen roman, Osmanlı döneminde Harem-Sultan-Hanımağa ilişkilerini ve taht kavgalarını anlatıyor.

Kitap ne anlatıyor

17. yüzyılın Osmanlı Sarayı… Bir idam mahkûmu olarak yıllarca ölümü bekleyen şehzâde, birdenbire mutlak iktidarın sahibi olur. Öyle bir iktidar ki bu, ülkesinde yaşayan milyonlarca insanın canı onun iki dudağı arasındadır.





Saraydaki siyah haremağası ise, cinsel gücü elinden alınmış bir hadım olarak tam bir iktidarsızlık simgesidir. Ancak bu iktidar alışverişi yön değiştirecek ve padişah mutlak iktidarsızlığın, haremağası ise padişah üzerindeki iktidarın temsilcisi olacaktır…