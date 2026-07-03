Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin öldüğü olayda acı gerçek

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada kan döküldü.

Açılan ateş sonucu 20 yaşındaki Y.B. ve 17 yaşındaki Beratcan Başboğa ile bu sırada yoldan geçen yaya M.K. yaralandı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Ağır yaralı 17 yaşındaki Başboğa, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken aynı hastanede tedavi altına alınan yaya M.K.'nin tedavisinin sürdüğü, Y.B'nin ise işlemlerinin ardından taburcu edildiği öğrenilmişti.

MOTOSİKLET GASBEDİLMİŞ

Polis ekipleri; cinayet, kasten yaralama ve olayda kullanılmak üzere S.D.'ye ait motosikletin gasbedilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, olaya karıştıkları tespit edilen şüpheliler S.K., F.K., C.A., Ö.K., E.K. ve Y.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen zanlılardan S.K., F.K., E.K. ve Ö.K., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler C.A. ve Y.A. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.