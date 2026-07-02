Kocaeli'de silahlı kavga: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında açılan ateş sonucu 20 yaşındaki Y.B. ile 17 yaşındaki Beratcan Başboğa yaralanırken, olay sırasında yoldan geçtiği değerlendirilen 45 yaşındaki M.K. de kurşunların hedefi oldu.

17 YAŞINDAKİ BERATCAN BAŞBOĞA KURTARILAMADI

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Beratcan Başboğa, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

BİR YARALI YOĞUN BAKIMDA

Olayda yaralanan M.K'nin, Gebze Fatih Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer yaralı Y.B. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı kavgayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K., S.K., F.K. ve Ö.K'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.