Konya'da araç sürerken boğazına erik kaçtı hayatını Yunus polisleri kurtardı

Heimlich manevrası bir hayat daha kurtardı...

Selçuklu ilçesi Kılınçarslan Mahallesi Şefikcan Caddesi’nde dün akşam trafikte seyir halinde olan bir minibüs sürücüsü, yediği eriğin boğazına kaçması sonucu boğulmaya başladı.

POLİSLERİ KORNA ÇALARAK DURDURDU

Nefes almakta güçlük çeken sürücü, yolda gördüğü Yunus polislerini korna çalarak durdurdu.

NEFES ALAMADIĞINI ANLATMAYA ÇALIŞTI

Araçtan inen sürücü, el işaretleriyle polislere nefes alamadığını anlatmaya çalıştı.

Durumu fark eden polisler, uyguladıkları Heimlich manevrasıyla sürücünün hayatını kurtardı.

Bir süre oturan sürücü, daha sonra ayağa kalkarak hayatını kurtaran polislere teşekkür etti.

''BİR ARACIN BİZE KORNA ÇALDIĞINI FARK ETTİK''

Olayı anlatan Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timi’nde görevli Salih Bulut, "Rutin devriye görevini ifa ettiğimiz sırada bir aracın bize uzun süreli korna çaldığını fark ettik. O esnada biz onu görünce durduk. Şahıs arabasının kapısını açtı. Daha sonra Celalettin arkadaşımız sürücünün boğazında bir şeyin takıldığını fark ederek, direkt boğulan kişiye doğru koştu.

Şahsa Heimlich manevrası yaparak boğazına takılan bir parça eriği çıkardı. Daha sonra şahıs kendine geldi ve kendini iyi hissettiğini belirterek olay yerinden uzaklaştı. İşimiz bu olduğu için de mutlu oluyoruz." dedi.

''ALDIĞIMIZ EĞİTİMLERİN KARŞLIĞINI BU ŞEKİLDE VERİYORUZ''

Hayat kurtardığı için mutlu olduğunu belirten polis memuru Celalettin Öztürk de, "Bu zaten bizim görevimiz. Aldığımız eğitimlerin karşılığını bu şekilde veriyoruz. Vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına biz her zaman sahadayız." diye konuştu.