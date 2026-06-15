Konya'da çocuk tartışması kavgaya dönüştü: 1'i ağır 5 yaralı

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Haslet Sokak’ta çocuklar arasında başlayan anlaşmazlık, ailelerin müdahil olmasıyla kontrolden çıktı.

Taraflar arasındaki sözlü atışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

BIÇAK VE SOPALAR KULLANILDI: 5 KİŞİ YARALANDI

Kavgada F.K. isimli şahsın bıçak kullanması sonucu İ.Ş. ve E.Ş. yaralandı. Aynı olayda N.Ş., Ş.K. ve H.K. ise sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

Olayın şiddetlenmesiyle çevrede büyük panik yaşanırken mahalle sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

BİR YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.Ş.’nin, durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralıların tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen F.K.’yi gözaltına aldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.