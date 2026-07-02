Konya'da kekik toplamaya gittiği dağda hayatını kaybetti
Selçuklu ilçesinde kekik toplamak için dağlık alana giden 68 yaşındaki Ali Osman Erben'den haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Sızma Mahallesi'nde Ali Osman Erben, salı günü sabah saatlerinde kekik toplamak amacıyla dağlık alana gitti. Gün boyunca kendisinden haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine durumdan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
AFAD VE JANDARMA SEFERBER OLDU
İhbarın ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dağlık ve sarp arazide gece boyunca arama-kurtarma çalışması yürüttü. Zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülen çalışmalar sabah saatlerinde sonuç verdi.
KAYALIKLARDAN DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ
Arama ekipleri, Ali Osman Erben'i dağlık bölgede hareketsiz halde buldu.
Yapılan ilk incelemelerde Erben'in kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi.
CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Ali Osman Erben'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.