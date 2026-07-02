Konya'da küçük çocuğu feci şekilde darbetti
Karatay ilçesinde yeğeninin oğlu olduğu iddia edilen 10 yaşındaki M.A.A'yı feci şekilde darbeden şüphelinin görüntüler sonrası gözaltına alındığı ve ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde bir evde dehşete düşüren bir olay yaşandı.
M.A.A. isimli 10 yaşındaki çocuk, parkta başka çocuklarla tartıştığı iddiasıyla babasının amcası H.A. tarafından dövüldü.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"SENİ ÖLDÜRÜRÜM"
Görüntülerde elinde kazma olan H.A., kolundan tuttuğu M.A.A.'yı yere doğru itekleyip, havaya kaldırıyor.
Bu sırada başı yer çarpan M.A.A. da başını tutuyor.
"Seni öldürürüm" diyerek havaya kaldırdığı çocuğu yere fırlatan H.A., ardından M.A.A.'ya tokat atıyor.
Korkan M.A.A. da "Tamam" diyerek cevap veriyor.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ
Görüntülerin medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.A.A.'ya şiddet uygulayan H.A.'yı gözaltına aldı.
SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
Şiddete uğrayan M.A.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.