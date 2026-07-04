Malatya'da orman yangını çıktı

Yaz ayları ile beraber yangın haberleri artmaya başladı.

Bu sefer Malatya'da dumanlar gökyüzüne doğru yükseldi.

RÜZGARLA DAHA GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Pütürge ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

Öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

1 orman arazözü, 1 orman ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 7 itfaiye personeli 8 orman işçisi ile müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 32 tonluk su tankeri ile birlikte 3 ekip daha bölgeye hareket etti.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.