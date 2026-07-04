Serdar Dursun: Osimhen, Barcelona'da oynayamaz
Deneyimli golcü Serdar Dursun, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'le ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. Dursun, "Osimhen bence Barcelona'da oynayamaz. Osimhen özellikli oyuncu ama temiz bir tekniği yok." dedi.
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Tecrübeli golcü Serdar Dursun, geçtiğimiz sezonu Kocaelispor forması altında geçirmişti.
Dursun daha sonra transfer sezonunun başlamasıyla birlikte takımdan ayrıldı.
Bir süredir boşta olan deneyimli golcü ses getiren açıklamalarda bulundu.
Dursun, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Barcelona'ya transfer ihtimaline değindi.
"OSIMHEN BARCELONA'DA OYNAYAMAZ"
Golcü isim, Osimhen'in Barcelona'da oynayamayacağını belirtti.
Dursun, yıldız ismin İspanyol devinde oynayamayacak olma nedenini de temiz bir tekniği olmamasına bağladı.
Dursun, "Osimhen bence Barcelona'da oynayamaz. Osimhen özellikli oyuncu ama temiz bir tekniği yok." dedi.