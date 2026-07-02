Konya'da tarlada çıkan yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü

Konya'da sıcak hava ve henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tarla yangını kısa süreli paniğe neden oldu. Merkez Karatay ilçesine bağlı Erler Mahallesi Saraçoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir besi çiftliğinin yanındaki ekili alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Dumanları fark eden çiftlik çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki yerleşim alanlarına ve besi çiftliğine sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmezken, ekili tarım arazisinde maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

YANAN ALAN DRONELA GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının ardından siyaha bürünen tarım arazisi dronela havadan görüntülendi. Görüntülerde alevlerin etkilediği geniş alan ve yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınmasının önemi gözler önüne serildi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebine ilişkin tahkikatın sürdüğünü bildirdi.