Köpek sahiplerine ehliyet şartı: İki sınava girecekler

Almanya'nın Bremen eyaletinde köpek sahiplerini yakından ilgilendiren yeni uygulama resmen yürürlüğe girdi.

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren köpek sahiplenmek isteyen herkesin, "Hundeführerschein" olarak adlandırılan köpek ehliyetini alması gerekiyor.

Düzenleme ile hem toplum güvenliğinin artırılması hem de hayvanların daha bilinçli şekilde yetiştirilmesi amaçlanıyor.

SINAV ŞART

Yeni düzenlemeye göre köpek sahiplenmeden önce teorik bilgi sınavının başarıyla tamamlanması gerekiyor. Sınavda adayların köpek davranışları, hayvan refahı, bakım, eğitim ve yasal sorumluluklar konusundaki bilgileri ölçülüyor.

Köpek sahiplendikten sonra ise ilk bir yıl içinde pratik sınava girilmesi zorunlu. Pratik sınavda köpek sahibinin, hayvanını günlük yaşamda güvenli şekilde kontrol edip edemediği değerlendiriliyor.

Köpeğin bu sınava girebilmesi için en az 12 aylık olması gerekiyor.

MUAFİYET DURUMU

Düzenleme yalnızca 1 Temmuz 2026'dan sonra köpek sahiplenenleri kapsıyor. Bu tarihten önce köpeği bulunan kişiler için geriye dönük bir zorunluluk bulunmuyor.

Ayrıca veteriner hekimler, rehber köpek sahipleri ve bazı meslek grupları belirli şartlar altında uygulamadan muaf tutulabiliyor. Son beş yıl içinde en az iki yıl boyunca köpek beslediğini belgeleyen kişiler ise yeni bir köpek sahiplendiklerinde yalnızca pratik sınava girebiliyor.

ÇİP VE SİGORTA ZORUNLU

Ehliyet uygulamasının yanı sıra köpeklerin mikroçiple kimliklendirilmesi, resmi bir evcil hayvan kayıt sistemine kaydedilmesi ve zorunlu mali sorumluluk sigortasının yaptırılması da gerekiyor.

Pratik sınava girecek köpeklerin aşılarının tam olması da şartlar arasında yer alıyor.

Yetkililer, köpek ehliyeti olmadan hayvan besleyen kişilerin 50 bin euroya kadar para cezası ile karşılaşabileceğini belirtiyor.