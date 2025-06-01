Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe geliyor...

Fenerbahçe'de daha önce Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le vadalaşılmıştı.

FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ

Bugün ise Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

Sezon başında Al Ahli'den Fenerbahçe'ye kiralanan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe'ye veda etti.

"KALBİMDE ÖZEL BİR YERE SAHİP OLACAK"

Allan Saint-Maximin paylaşımında: "Zor ama güzel bir deneyimdi. Futbol dışında sorunlar yaşasam da şükürler olsun ki şu anda her şey güzel." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Tüm yıl boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır. Futbolun dışında da sorunlar yaşadığım güzel ama zor bir deneyim oldu ama şükürler olsun ki artık her şey yolunda. Bu zorluklara rağmen elimden sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve her gün bana gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için minnettarım. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini diliyorum.