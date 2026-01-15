Beşiktaş, Fransa'da Cosea'yı yendi

- Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Cosea'yı 103-99 yendi.
- Ante Zizic 26 sayıyla galibiyette başrol oynadı.
- Beşiktaş grupta 10. galibiyetini elde etti.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında Fransa temsilcisi Cosea'ya konuk oldu.
BEŞİKTAŞ FRANSA'DA GALİP
Fransa'nın Bourg-en-Bresse bölgesindeki Ekinox Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-24 üstün bitiren siyah-beyazlılar, soyunma odasına da 52-50 önde gitti.
Beşiktaş, üçüncü periyodu 76-76 biten karşılaşmanın son çeyreğinde temposunu artırarak sahadan 103-99 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlılarda Ante Zizic, 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Fransız temsilcisinde ise Darius McGhee 25 sayıyla öne çıktı.
Beşiktaş böylece B Grubu'nda 10. galibiyetini aldı. Cosea ise grupta 3. mağlubiyetini yaşadı.