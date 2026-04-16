Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'nde yarı finalde

Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

AFAS Stadion'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 58. dakikada sahneye çıkan Alisson Santana, Shakhtar'ı öne geçirdi.

AZ Alkmaar'da Isak Jensen, 73. dakikada attığı frikik golüyle skora dengeyi getirdi. Matej Sin, 80. dakikada bulduğu golle ev sahibini öne geçirdi. Shakhtar'ın bu gole cevabı 83. dakikada Luca Meirelles ile geldi.

Mücadelede başka gol olmadı ve Shakhtar, AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kaldı.

YARI FİNALE YÜKSELDİ

İlk maçı 3-0 kazanan Arda Turan'ın ekibi toplamda 5-2'lik skor avantajıyla turladı ve Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Shakhtar yarı final eşleşmesinin ilk maçını 30 Nisan'da evinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

6 YIL SONRA AVRUPA'DA YARI FİNALDE

Arda Turan, Ukrayna ekibini 6 yıl sonra Avrupa kupalarında yarı finale taşıdı.

Shakhtar son olarak 2019/20 sezonunda Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselmiş ancak Inter'e elenmişti.

9 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar, Avrupa'da deplasmanda oynadığı son 9 maçta (6G 3B) mağlubiyet yaşamadı.

SHAKTAR'IN AVRUPA YOLU

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Shakhtar, 3. eleme turunda Panathinaikos'a penaltılarda mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Ukrayna ekibi lig aşamasını 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile tamamlayarak son 16'ya yükseldi.

Son 16 turunda Lech Poznan'ı toplam 4-3'le geçen Shakhtar çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek finalde AZ Alkmaar'ı eleyen Shakhtar'ın yarı finaldeki rakibi Crystal Palace - Fiorentina eşleşmesinin galibi olacak.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar ilk kez mücadele ettiği Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmesini kazanırsa Leipzig'deki Red Bull Arena'da oynanacak finalde mücadele edecek.

ARDA TURAN'IN EKİBİ UKRAYNA PREMIER LİG'DE ZİRVEDE

Arda Turan'ın ekibi Ukrayna Premier Lig'de 51 puanla zirvede yer alıyor.

Ligde yalnızca 1 kez maç kaybeden Shakhtar, 14 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi.