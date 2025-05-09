Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Tottenham finale yükseldi

AA & Ensonhaber

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları tamamlandı.

Rakiplerini eleyen İngiltere'nin iki temsilcisi Manchester United ve Tottenham Hotspur, finalde rakip oldu.

Manchester United ile Tottenham'ı karşı karşıya getirecek Avrupa Ligi finali 21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda oynanacak.

MANU RÖVANŞTA 4 GOLLE KAZANDI

Deplasmanda ilk maçı 3-0 kazanan Manchester United, rövanşta Athletic Bilbao'yu ağırladı.

Manchester United, 72 ve 90+1. dakikalarda Mason Mount, 79. dakikada Casemiro, 85. dakikada Rasmus Höjlund'un golleriyle 4-1 galip gelerek adını finale yazdırdı.

Manchester United'da milli futbolcumuz Altay Bayındır, yedekler arasında yer aldı.

Athletic Bilbao'nun sayısı 31. dakikada Mikel Jauregizar'dan geldi.

TOTTENHAM 2 GOLLE GALİP GELDİ

Tottenham Hotspur, sahasında 3-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında Bodo/Glimt'e konuk oldu.

Tottenham, Dominic Solanke'nin 63 ve Pedro Porro'nun 69. dakikada kaydettiği gollerle 2-0 kazanarak finale kaldı.