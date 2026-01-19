Stanimir Stoilov: İki oyuncumuzun cezalı duruma düşmesi üzücü

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

Değerli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Stoilov, "Güçlü bir takıma karşı, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Uzun aralardan sonraki başlangıç maçlarıyla ilgili her zaman tereddütlerim vardır. Nitekim bugün kazansak da, birçok oyuncumuz gerçek potansiyellerini sahaya yansıtamadı. Beklenen seviyenin uzağında bir performans sergilediler ve bunu hızla değiştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"RİZESPOR'UN DA YAKALADIĞI POZİSYONLAR OLDU"

Oyun sistemine ve kaçırılan fırsatlara dikkat çeken Stoilov, "Oyun sistemimiz, tüm oyuncuların her maç en üst seviyede performans göstermesini gerektiriyor. Skoru 1-0 yaptıktan sonra ikinci golü bulabilirdik ancak fırsatları değerlendiremedik. Rakibimiz Rizespor'un da yakaladığı pozisyonlar oldu. Savunma anlamında daha önce çok daha iyi olduğumuz için, bu bizim adımıza normal bir durum değil ve bunu acilen düzeltmeliyiz" dedi.

"GALİBİYET DEĞERLİYDİ"

Stoilov, taraftar desteği ve cezalar konusuna da vurgu yaparak, "Genel olarak oyuncularımızın sahada yüzde 80 performansla oynadığını söyleyebilirim. Tribünlerde de taraftarlarımız benzer şekilde yüzde 80 doluluk oranıyla yanımızdaydı. Cezaların bizi olumsuz etkilediğini her zaman belirtiyorum; bugün yaklaşık 5 bin, önceki maçlarda ise 18 bin taraftarımızdan yoksunduk. Bu durum sıkıntı oluşturuyor, umarım tekrar yaşanmaz. Galibiyet değerliydi ancak oyuncularımızın o yüksek seviyelerine bir an önce geri dönmeleri gerekiyor; bunu en kısa sürede sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAYI SEVMEM"

Gelecek maç ve eksik oyuncular hakkında da konuşan Stoilov, "Bildiğiniz gibi hakemler hakkında konuşmayı sevmem. Ancak sürekli forma giyen iki oyuncumuzun cezalı duruma düşmesi üzücü. Yine de kadromuzda başka stoperlerimiz var ve bu durum, kendilerini göstermeleri için onlara bir fırsat doğuracak. Futbolda bunlar olabiliyor. Birbirleriyle oynamaya alışkın oyuncularımız eksildiğinde zorunlu değişiklikler yapacağız, ancak yerlerine oynayacak arkadaşlarımız da daha önce iyi performanslar sergiledi. Önemli bir maç öncesi zor bir durum olsa da çekinecek bir şey yok. Keşke sadece biri cezalı olsaydı ama biz bu durumu aşabilecek güce sahibiz" dedi.