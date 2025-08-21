Başakşehir, Universitatea Craiova'ya yenildi

UEFA Konferans Ligi’nin play-off turunda ilk maçların heyecanı yaşanıyor.

Çağdaş Atan yönetimindeki temsilcimiz Başakşehir ile Mirel Radoi’nin çalıştırdığı Rumen takımı Universitatea Craiova, Arnavut hakem Juxhin Xhaja’nın düdük çaldığı müsabakada Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Başakşehir, rakibine 2-1'lik skorla mağlup oldu.

CRAIOVA, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ

Mücadelede ilk gol 45+2'de Alexandru Cicaldau'dan geldi. Daha önce Süper Lig'de Galatasaray ve Konyaspor formaları giyen Cicaldau, takımını öne geçirdi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Craiova üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Başakşehir'de 45. dakikada sakatlanan Duarte yerini Opoku'ya bıraktı.

FARK 2'YE ÇIKTI

Romanya temsilcisinin ikinci golü 61. dakikada Carlos Mora'dan geldi.

BAŞAKŞEHİR GOLÜ BULDU

Başakşehir'de 83. dakikada oyuna giren Festy Ebosele, 87. dakikada topu filelere gönderdi ve farkı bire indirdi.

TEMSİLCİMİZ YENİLDİ

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir, Craiova'ya evinde 2-1 mağlup oldu.

RÖVANŞ ROMANYA'DA

Play-off turunun rövanş maçında Başakşehir, 28 Ağustos Perşembe günü TSİ 20.30'da Craiova deplasmanına çıkacak.

Başakşehir turu atlaması durumunda adını lig etabına yazdıracak.