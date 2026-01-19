Avustralya Açık'ta Coco Gauff ve Alex de Minaur ikinci turda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan devam ediyor.

Melbourne kentindeki turnuvanın ikinci gün sabah seansında ilk tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda iki kez grand slam şampiyonu 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, Özbek Kamilla Rakhimova'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

İsviçreli Simona Waltert karşısında korta çıkan geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti ABD'li Amanda Anisimova (4), 6-3, 6-2 biten setlerle 2-0 galip geldi.

ABD'li Jessica Pegula ise Rus Anastasia Zakharova'yı 6-2 ve 6-1 tamamlanan setlerle 2-0 mağlup etti.

Kadınlarda Çek Linda Noskova (13), Danimarkalı Clara Tauson (14), ABD'li Emma Navarro (15), Kanadalı Victoria Mboko (17) ve İspanyol Paula Badosa (25) da ikinci tur bileti aldı.

ALEX DE MINAUR İKİNCİ TURDA

Tek erkeklerde 6 numaralı seribaşı Alex de Minaur, ABD'li Mackenzie McDonald önünde 6-2, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 kazandı.

Portekizli Nuno Borges, maçta 2-1 öndeyken Kanadalı Felix Auger-Aliassime'in (7) 4. sette sahadan çekilmesiyle adını ikinci tura yazdırdı.

Üç kez Avustralya Açık finalisti Rus Daniil Medvedev (11) ise Hollandalı Jesper de Jong'u 3-0 (7-5, 6-2, 7-6) yenerek yoluna devam etti.

Erkeklerde Rus Andrey Rublev (13), İspanyol Alejandro Davidovich Fokina (14), ABD'li Tommy Paul (19) ve Kanadalı Denis Shapovalov (21) da ikinci tura çıktı.