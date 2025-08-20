Abone ol: Google News

Beşiktaş'ın Lausanne maçı kamp kadrosu belirlendi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında oynayacağı Lausanne maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 18:12
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta oynanan Eyüpspor maçının ısınma bölümünde sakatlanarak ilk 11'den çıkarılan Ernest Muçi kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

Siyah-beyazlıların Lausanne maçı kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Tammy Abraham, Keny Arroyo, Joao Mario, Rafa Silva

