ESH Spor'dan Diego Simeone'ye duran toplar sorusu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

DURAN TOP SORUSU

ESH Spor, toplantıda Simeone'ye "Öncelikle hoş geldiniz Simeone. Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde şu ana kadar toplam 12 gol yedi ve bu gollerin büyük bölümü duran toplardan geldi.

Galatasaray’ın da fizikli ve güçlü oyuncuları var. Galatasaray’a karşı duran toplarda takımınızın sorun yaşayacağını düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

"GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ"

Bu konuda tedbirli olduklarını söyleyen Simeone, şunları kaydetti: