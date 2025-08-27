Brann, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu rövanşları, tek maçla başladı.
Eşleşmenin ilk maçında 2-1 galip gelen Norveç ekibi Brann, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'ya konuk olduğu rövanş mücadelesini de 4-0 kazanarak adını lig etabına yazdırdı.
AEK Larnaca ise UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasına kaldı.
BRANN, 4 GOLLE TURLADI
Brann'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Niklas Castro, 69. dakikada Mads Hansen, 75. dakikada Fredrik Knudsen ve 87. dakikada Joachim Soltvedt kaydetti. Ev sahibi takımda Enric Saborit, 39. dakikada kırmızı kart gördü.
11 MAÇLA SONA ERECEK
Organizasyonda play-off turu, yarın oynanacak 11 karşılaşmayla tamamlanacak.