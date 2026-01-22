Deniz Gül son dakikada attı! Porto, Viktoria Plzen'le berabere kaldı

- Porto, Deniz Gül'ün son dakika golüyle Viktoria Plzen'le 1-1 berabere kaldı.
- Viktoria Plzen 6. dakikada Lukas Cerv'in golüyle öne geçti ancak 10 kişi kaldı.
- Deniz Gül, 90. dakikada attığı golle takımına 1 puan kazandırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Çekya takımı Viktoria Plzen, Portekiz ekibi Porto'yu konuk etti.
Porto, milli futbolcu Deniz Gül'ün son dakikada gelen golüyle maçı 1-1 bitirdi.
SON SÖZÜ DENİZ SÖYLEDİ
Viktoria Plzen, 6. dakikada Lukas Cerv'in golüyle maçta 1-0 öne geçti.
Çekya temsilcisi, 45. dakikada Matej Vyda'nın kırtı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı.
Porto'da Samu, ilk yarının son dakikalarda penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Maçın 71. dakikasında oyuna giren milli futbolcumuz Deniz Gül, 90. dakikada attığı golle maçın 1-1 bitmesini sağladı.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SON DURUMLARI
Bu beraberlik sonrası Porto puanını 14'e yükseltti. Viktoria Plzen de 11 puana ualştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen, Basel'e konuk olacak. Porto, Rangers'ı ağırlayacak.