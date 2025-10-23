Domenico Tedesco: Hak ettik galibiyeti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü hafta maçında sahasında ağırladığı Alman ekibi Stuttgart’ı 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 6 yaptı.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, önemli açıklamalarda bulundu.

"İYİ İŞ ÇIKARDIK"

Tedesco, sözlerine şu şekilde başladı:

Deplasmana gelenler için Kadıköy'de oynamak için güç. Taraftarlarımızların atmosferi harikaydı. Güçlü takımlarla oynarken her şeye ihtiyacınız var; birlikteliği atmosfer, taraftar, teknik heyet, takım, başkan... Birlik olmak bu demek. Kesinlikle iyi bir iş çıkardık.

"GÜCÜNÜ GÖSTERDİ"

Stuttgart hakkında konuşan Tedesco, şu sözleri sarf etti:

Stuttgart da gücünü gösterdi, güçlü bir takım. Almanya'da 3. sıradalar, tesadüf olmadığını gördük. Geçen sezon Almanya Kupası'nı kazandılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Takımları kaliteli.

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Domenico Tedesco, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Ben takımımla, sonuçla gurur duyuyorum. Hak ettik galibiyeti. Hep birlikte bunu başardık. Taraftarlarımız da bunu çok hak etti. Her zamanki gibi çalıştık; gece gündüz!

"ENERJİ ÇOK İYİYDİ"

Tedesco, sözlerine şöyle devam etti:

Antrenmanlar yaptık, geliştirmemiz gereken yerlere odaklandık. Sadece 3 gün vardı. Onların zayıf noktalarına çalıştık. 3-4 konu değil de daha temel şeylere çalıştık. İyi bir şekilde hazırlandık. Dinlenmeye de vakit oldu 3 gün içinde. Takımımızın ortaya koyduğu enerji çok iyiydi.

EDSON ALVAREZ'İN PERFORMANSI

Edson Alvarez'in performansı hakkında Tedesco, şöyle konuştu:

Edson Alvarez daha iyi noktaya geliyor. Süre gerektiriyo bir yandan, takım arkadaşlarını tanımak için... Üçüncü maçını oynadı Edson. Oyuncuların birbirlerini tanıması gerekiyor. Bugün bana göre iyi oynadı Edson.

"YARGIDA BULUNMAM DOĞRU OLMAZ"

Edson'a yapılan faul hakkında Tedesco, şunları dedi:

Edson'a yapılan faulü tam görmedim ama ayağındaki izi gördüm. Öyle bir çizik varsa bir şey olduğunda delalettir. Ağır çekimde izlemedim. Dolayısıyla bir yargıda bulunmam doğru olmaz.

"BUNDESLIGA'DA DOMİNE EDEREK OYNUYORLAR"

Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Stuttgart’ın iyi bir takım olduğunu belirten Tedesco, ilk yarıda oyuncularına sayılarla yaptığı işaretlerin oyun şablonuyla ilgili olduğunu söyledi.

Tedesco, "Baktığınız zaman Bundesliga’da domine ederek oynuyorlar. Fiziksel kapasiteleri yüksek oyuncuları var. Hocaları 3 yıldır iyi bir iş çıkarıyor. Gelişim kat ettiler. Benim de takıma kenardan destek olmam gerekiyordu her zamanki gibi. Yüksek bir enerjiye ihtiyacımız vardı. Oyun yapımızla alakalı bir işaret yapıyorduk. İlk 15 dakikada istediğimizi sahaya net şekilde koyamadık. Pres yapacaklarını biliyorduk. Bu presi hızlı geçmemiz gerekiyordu. Net şablonlarımız var. Bunlar da gayet uygulanabilecek yapılar. Bu yapıyı kuramadığınız zaman istediğiniz oyunu ortaya koyamıyorsunuz. Şunu net şekilde söylemek gerekiyor iyi şekilde oynadığımızı düşünüyorum. 8 numaraların geri gelmesinden bahsetmiştim. 9 numaranın topu tutması konusunda direktiflerim oldu" şeklinde konuştu.

"OYUNCULARA HAKKINI TESLİM ETMEK GEREKİYOR"

Oyuncuların iyi iş çıkarttığına dikkat çeken Tedesco, "Teknik adam olarak benim işim bu. Oyunculara hakkını teslim etmek gerekiyor. Oyuncular çok iyi hazırlık süreci geçiriyor. Oyuncularım iyi bir iş çıkarttı. Fiziksel anlamda iyi bir takıma karşı oynadık. 75 dakika oyuncu değişikliği yapmadım. 6 haftadır buradayım. 2 hafta içinde değişiklikler olabiliyor. En net örnek Alvarez. Sakatlığı söz konusuydu, 7 oyuncu sakattı. 2 yıl, 6 ay gibi süreler kendi oyununu göstermek adına önemli süreler. 4, 5 ay da yeterli olabiliyor bazen. 2 hafta içinde bazı şeyleri bulmaya çalışıyorsunuz. Futbolcularımız iyi antrenman yapıyor. Siz de hoca olarak en iyi performans verecek oyuncuyu sahaya sürmeniz gerekiyor. Her maça aynı 11 çıkacak diye bir şey yok. Bir sonraki maçın 11’i farklı olabilir. Takım çok iyi enerji sarf etti. Bir sonraki maç için dinlenmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"SON 3, 4 MAÇI GÜÇLÜ SEVİYEDE OYNADIK"

Kendisi hakkında sosyal medyaya çıkan haberleri okumadığını belirten Tedesco, "Ben sosyal medya kullanmıyorum. Türkçe de okuyamıyorum. Hakkımda yazılanları bilmiyorum. Herkesin kendi kararı. Benim tercihim bu yönde. Son 5 maçımızla alakalı konuşacak olursak 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ettik. Daha iyisini yapmak zor olabilir. Son 3, 4 maçı güçlü seviyede oynadığımızı ifade etmem gerekiyor. Bazen maç içinde skoru koruma ihtiyacı olabiliyor. Skoru korumak adına geriye dönebiliyorsunuz. Biz geride karşılamak istemiyoruz. Bu rakiple de alakalı. Stuttgart’ın 6 maçını takip ettik. Liglerini domine edebilen bir takım. Bayern Münih maçında bile Bayern’i domine ettikleri anlar oldu. Böyle durumlarda B planınızın olması gerekiyor. Maç içinde sürekli baskı uygulayamazsınız. İstediğimiz 90 dakika baskı ama bunu Stuttgart’a karşı yapmak isteseniz de mümkün değil. Kalecilerinden söz etmek gerekiyor. Kalecileri boşta olan oyuncuyu bulma konusunda iyi iş çıkarttı. Ön alanda yaptığımız baskılarda attığı uzun paslarla çıkmasını bildi. Bu olduğu zaman savunmak için geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. En iyi oyunumuzdu. Blokların kompaktlığı anlamında en iyi oyundu. Alan markajını iyi şekilde uyguladık. Hem şiddet hem güç hem beyin, ruh mantalite anlamında iyi iş çıkarttık" diye konuştu.

"BİZ BÜYÜK BİR KULÜBÜZ. STUTTGART BU BÜYÜKLÜĞÜ, BUGÜN HİSSETTİ"

Fenerbahçe taraftarının bugün inanılmaz olduğunu belirten Tedesco, "Avrupa Ligi takımıyız. Benfica’yı geçmiş olsak Şampiyonlar Ligi’nde olacaktık. Geçmişteki oyuncular büyük isimler. Onlarla kıyaslanmak bana göre önemli. Adım adım, yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Bir gün siyah, bir gün beyaz değil. Biz büyük bir kulübüz. Stuttgart bu büyüklüğü, bugün hissetti. Taraftarlarımız inanılmazdı. Büyük etki yarattılar. Onlara her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Herkesin desteği ihtiyacı var. Bu akşam özelinde konuşacak olursak negatif kısım gol atmak. Daha erken gol atabilirdik. Bunu biraz daha yapabilirdik. Aynı şekilde topa sahip olma konusunda. Yarattığımız şanlar vardı. Şansları daha erken neticelendirebilirdik" diye konuştu.

"İSMAİL, TOP KAZANICI"

İsmail Yüksek’in iyi bir oyuncu olduğunu belirten Alman teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Kampl ben gelmeden önce de iyi bir oyuncuydu. İsmail de öyle. Oyuncuların güvene ihtiyacı var. Hem gösterdiği performansla hem karakteriyle kendisi önemli bir oyuncu. Top kazanıcı aslında. Onu seviyorum. Kendisinin iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.

"LİGDEKİ SIRALAMAYA BAKMIYORUM"

Ligdeki sıralamaya bakmadığını söyleyen Tedesco, "Felsefem sıralamaya bakmak değil. Ligdeki sıralamaya bakmıyorum. Bizim ilgilendiğimiz kendimiziz. Diğer maçları etkileyemeyiz. Her lig maçında bu akşamki maçtan farklı oynadığımızı söyleyemem. Trabzonspor maçı ilk maçımdı. Sonrasında Antalyaspor maçı. Diğer maçlarda 40, 50, 60 dakika iyi oynadığımız dönemler oldu. Süper Lig’in zor bir lig olduğunu düşünüyorum. Kaliteli oyuncular mevcut. Örneğin; Samsunspor’a gittiğiniz zaman kesin 3 puan alırız gibi bir durum söz konusu değil. Herkes yüzde 100 ile oynamaya çalışıyor. Bu seviyeyi göstermemiz gerekiyor. Rakibin gösterdiği şiddete erişmemiz gerekiyor. Avrupa Ligi’nin de kolay olduğunu söyleyemeyiz. Gaziantep maçından sonra aramız olacak. Ama diğer taraftan bu süreci iyi geçirmemiz gerekiyor. Amacımız bir sonraki maça odaklanmak olacak" dedi.

"DURAN, İYİ BİR OYUNCU AMA TAM ANLAMIYLA HAZIR DEĞİL"

Jhon Duran’ın yüzde 100’üne ulaşmasıyla formasyonda değişikliğe gidip gitmeyeceğiyle ilgili gelen soru üzerine Tedesco sözlerini şöyle noktaladı: