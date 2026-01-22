Domenico Tedesco'dan Aston Villa değerlendirmesi

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa karşısında ilk yarıda iyi oynadıklarını söyledi.
- Ancak maç Fenerbahçe'nin 1-0 mağlubiyetiyle sonuçlandı ve Tedesco, takımlarının pozisyon bulmakta zorlandığını belirtti.
- Maç sonrası değerlendirmelerinde Tedesco, rakibin Fenerbahçe kadar pozisyona giremediğini ifade etti.
UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe 11 puanda kalırken, Aston Villa 18 puana ulaştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
"PREMIER LİG ÜÇÜNCÜSÜNE KARŞI TOPU TUTABİLDİK"
Tedesco, sözlerine şöyle başladı:
Takım savaştı ama sadece savaşmadı, iyi de bir oyun sergiledi. Premier Lig üçüncüsüne karşı topu tutabildik. İkinci yarı sonlarında kontrataklara izin verdik. Cesur ve açık oynayınca böyle bir rakibe, böyle tehlikeler oluyor. Gol atamadığımız için, sonuç için üzgünüz. İki gün sonra yine önemli bir maçımız var. Onlar dinlenmiş olacaklar. Kafamızı kaldırıp o maça bakmalıyız.
"HİÇBİRİ BİZİM KADAR POZİSYONA GİREMEDİ"
Tedesco, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Bugün aslında çok iyi bir ilk yarı oynadık. İlk yarıda topa dokunamadılar. 8 maçlarını izledim, United, Tottenham, City, Chelsea maçlarını izledim. Hiçbiri bizim kadar pozisyona giremedi. Günün sonunda sonuç önemli ama benim için başka önemli şeyler de var.
"MAKSİMUM OYNAMA SÜRESİ 35-40 DAKİKAYDI"
Domenico Tedesco ayrıca şunları dedi:
Talisca için başka ihtimalimiz yok. Bugün maksimum oynama süresi 35-40 dakikaydı. Biz de öyle yaptık.