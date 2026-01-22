Domenico Tedesco'dan Aston Villa değerlendirmesi

UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 11 puanda kalırken, Aston Villa 18 puana ulaştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"PREMIER LİG ÜÇÜNCÜSÜNE KARŞI TOPU TUTABİLDİK"

Tedesco, sözlerine şöyle başladı:

Takım savaştı ama sadece savaşmadı, iyi de bir oyun sergiledi. Premier Lig üçüncüsüne karşı topu tutabildik. İkinci yarı sonlarında kontrataklara izin verdik. Cesur ve açık oynayınca böyle bir rakibe, böyle tehlikeler oluyor. Gol atamadığımız için, sonuç için üzgünüz. İki gün sonra yine önemli bir maçımız var. Onlar dinlenmiş olacaklar. Kafamızı kaldırıp o maça bakmalıyız.